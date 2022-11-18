「星二代」徐頴堃拍旅遊節目泳裝上陣　溫度驟降凍到暈：耳鳴頭暈

由徐頴堃與梁凱晴主持的HOY TV全新節目《亞洲TOP TEN 台灣篇》，將於下周一（21日）起，逢星期一至五晚上9時播映。兩位節目主持走遍台灣各地，發掘當地熱門美食及好去處，帶領觀眾眼睛去旅行。其中「星二代」徐頴堃（Erica）是演員雪梨及徐少強的愛女，她相隔六年再拍旅遊節目，坦言有不少難忘體驗，期間她更以泳裝上陣，大曬小蠻腰、長腿及香肩。



HOY TV《亞洲TOP TEN 台灣篇》徐頴堃大曬小蠻腰、長腿及香肩。

泳裝出鏡 凍到耳鳴兼頭暈

選美出身的徐頴堃，擁有得天獨厚身材。節目中，Erica大方以兩件頭泳裝示人，不過她笑言此行認真黑仔，每當拍攝落水及泳裝鏡頭，都會突然落雨，溫度隨之驟降。她說：「記得第一日拍落水鏡頭，可能太早，而且天氣又凍，我又食唔夠嘢，加上又拍咗好耐，到我上水嘅時候，左邊耳鳴，有啲頭暈，好彩自己帶咗一條朱古力喺身，同埋工作人員畀咗杯薑茶我飲，之後休息一陣就冇事。」問到徐頴堃對拍攝泳裝鏡頭可有尷尬？她指自己曾出席泳裝活動，再加上選美時亦穿過泳衣示人，所以不感尷尬。

徐頴堃指「凍到耳鳴兼頭暈」！

徐頴堃表示今趟旅程雖然盡情吃喝，但未有因此增磅，她藉此大爆辛苦事，她說：「記得拍攝去到尾聲，嗰日個胃好唔舒服，一邊拍食嘢鏡頭，一邊標冷汗，好彩工作人員即刻買胃藥畀我食。」此外，梁凱晴（Nina）自8月離巢無綫後首次為HOY TV 節目擔任主持，長駐台灣的Nina以地膽身份帶大家遊台灣。同樣樣靚身材正的她，今次節目中不時以泳裝出鏡，向觀眾大派福利。