繩角｜駱振偉勁搏命孖江𤒹生孭40KG真鐵鏈上山：大家都決定去盡

改編自漫畫《死角》的ViuTV劇集《繩角》，由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及Thor（駱振偉）等人主演，故事講述主角歐陽駿（江𤒹生 飾） 立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。昨日（17/11）播出一集，講到Lokman（飾 李承東 ）帶AK（飾 歐陽駿）觀看大師兄Thor（飾 袁天就）訓練，隨後Thor在樓梯間爬下來，更把一條鐵鏈纏繞在身上，增加訓練難度，節目出街後，不少網民認為當中的鐵鏈只是道具，而Thor就在社交平台中解開各位觀眾的疑問。

好多觀眾都以為當中的鐵鏈是道具。（節目截圖）

如此高難度的訓練，確實不是一般人能做到。（節目截圖）

昨日，Thor在Instagram限時動態表示：「我同AK玩嗰條嘢都係真㗎，條鐵鏈唔係話好重嘅，40KG咁上下(我冇記錯嘅話），都頂得順。」之後他就解釋用真鐵鏈拍攝的原因：「其實要做戲扮辛苦，真係好難㗎，所以大家都決定去盡，攞條真嘅鐵鏈玩囉！開唔開心呀，驚唔驚喜呀。」Thor在接受《香港01》訪問時透露，在拍攝時候確實有一條假的鐵鏈，但是大家仍然選擇親身上陣：「可能嗰排都操得fit fit地，所以個重量都handle（處理）到，反而係鐵鏈夾到頸嘅肉真係好鬼痛，最辛苦係呢個！仲要嗰日好凍，辛苦就一定啦，但係冇所謂啦，孭上去啲肌肉先會出到，想觀眾知道真正嘅拳手訓練真係唔容易。」

Thor馬上解開大家的疑問。（IG/@thorlok）

被問到拍攝使用真鐵鏈是否武術指導羅浩銘的要求，Thor表示對方不會強逼演員做難以完成的動作：「銘師傅會睇住我哋，係我哋演員攞辛嚟苦。」不過Thor認為昨日一幕並不是整部劇集最辛苦的場景：「最辛苦係過磅，咁要拳手係最Fit最Fit嘅時候，咁我就同家輝哥（張家輝）學下嘢啦，都脫下水，過程都真係辛苦嘅。」為了這部劇集，在巔峰時期Thor一星期會操練六日，所以劇集拍攝完畢後，就放肆了一段時間：「我係食返曬我Miss咗嘅薯片分量，食咗兩個禮拜，開始膩先停，宜家係正常身形，冇話超級Fit，嗰時真係最乾身（體脂最低）。」

Thor拿起鐵鏈時，明顯見到肌肉變得明顯（節目截圖）

可見是真的鐵鏈！（節目截圖）

點擊下圖睇Thor在劇集中的訓練：