繩角｜AK江𤒹生首上擂台即被打到爆缸　劇情超級熱血獲網民讚高質

改編自漫畫《死角》的ViuTV劇集《繩角》，由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）等人主演，故事講述主角歐陽駿（江𤒹生 飾） 立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。昨晚（18/11）播出第五集，講到歐陽駿（AK江𤒹生 飾）首次參加拳擊比賽，對手為Ace Boxing的Troy，但由於歐陽駿沒有太多經驗，因此比賽開始時處於下風，不停被打，直到尾二回合仍然沒有改善，甚至被對方打到爆缸，眼角皮膚爆裂，鼻血亦流過不停。

江𤒹生首次比試即被打到爆缸（節目截圖）

睇到大家都好肉緊。（節目截圖）

休息時間時，歐陽駿獲二師兄李承東（楊樂文Lokman 飾）鼓勵，提起他上台打拳的最大目的，令歐陽駿在最後一個回合改變局勢，二人互相攻防，不過最後Troy倒地不起，而歐陽駿雖然同樣被打到體無完膚，但幸好堅持下來，沒有倒地成功贏比賽。劇集出街後，獲得不少網民讚好，AK與對手賣身肉搏的場景令觀眾欲罷不能，劇中的評述員講解節奏剛剛好，令網民非常肉緊，甚至為劇中的AK打氣：「痴X線好熱血!!坐喺度睇到緊張到出汗」、「睇都睇到咬牙切齒」、「佢贏咗我都開心到尖叫」。

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