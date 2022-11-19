ViuTV播《大丈夫》迎戰TVB台慶曾志偉互打　網友：抽水定係有心？

11月19日是無綫電視55周年台慶，全台逾300名藝員台盡出，於電視城直播的《萬千星輝賀台慶》表演。（資料圖片）

11月19日是無綫電視55周年台慶，當晚於電視城直播的《萬千星輝賀台慶》，更邀得舞台王者郭富城擔任壓軸嘉賓。而友台ViuTV同晚竟選擇播出曾志偉主演的電影《大丈夫》，引起熱議。

TVB台慶當晚9點半，ViuTV選擇播2003年港產片《大丈夫》，疑想以曾志偉打曾志偉。（ViuTV facebook）

11月19日晚ViuTV節目表。（ViuTV官網）

11月19日晚香港開電視節目表。（香港開電視官網）

TVB全台逾300名藝員台盡出，史無前例由十男十女組成龐大司儀陣容，由11位綜藝監製聯手炮製《萬千星輝賀台慶》，節目環節多多更邀得舞台王者郭富城，帶領50名舞者演出擔任壓軸嘉賓。無綫電視總經理曾志偉當然亦會出席盛會，而ViuTV同時段周六好戲勢，每周選播不同電影，11月19日竟播出2003年港產片《大丈夫》，疑想以曾志偉打曾志偉。

《大丈夫》表面是說四個男人去滾的故事，實質是教道大家夫婦之間如何相處。（影片截圖）

2003年的電影《大丈夫》可算是彭浩翔的成名作，故事以四個不同年齡層的男子，用盡手段瞞住老婆女友去花天酒地為背景，卻笑料百出，道盡男人之苦和現代社會夫婦相處之道，成為港產片一大經典。戲內金句連連，也有大量令觀眾（尤其男性）留下深刻印象的劇情，詹瑞文的「巴治奧色情網吧」、梁家輝「九叔」的「酒呀！」、呂頌賢那個「男人幫男人」的交通警，還有最後譚詠麟一句「辛苦晒」，幕幕精彩！經典還經典，不過網友似乎反應兩極：「上星期播ptu就話有水抽下姐...今星期播呢套...有毛姐同杜文澤都係咁話,轉台/熄電視...」、「係抽水定係有心先？」

梁家輝在《大丈夫》中「九叔」一角，已成為不少香港男士心中的英雄。（影片截圖）

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