44歲楊思琦直播被逼問年齡　尷尬回應再被問：美顏還是美容威力大

現年44歲的楊思琦去年轉戰內地發展，並積極經營社交平台，除了拍片分享日常生活之外，還經常直播與網民互動，成功累積不少人氣。日前楊思琦與內地網紅老陳直播連線，但期間她一再被對方逼問年齡，令她十分尷尬。片中所見，身穿黑色衫的楊思琦紮起馬尾，天生Baby face的她看起來非常年輕，狀態Fit爆，完全看不出真實年齡！



天生Baby face的楊思琦看起來非常年輕，狀態Fit爆，完全看不出真實年齡！（影片截圖）

去年轉戰內地發展的楊思琦，經常直播與網民互動，一個月播足40場，而且幾乎每場都是直踩通宵，更被網民封為「最搏命藝人」！（影片截圖）

楊思琦解釋道：「你別看思琦看上去有點年輕，其實我在那個演藝圈呢，大概有21年了。」老陳隨即追問：「你多大？算了，我問這個一般不敢說是吧？你多大？」而楊思琦就似乎想回避問題，並沒有正面回答，但老陳窮追不捨，甚至大聲再追問道：「你多大？」搞到楊思琦十分尷尬，但她沒有生氣，而是表示自己很怕醜，並表示不想從自己口中說出年齡，讓粉絲幫手解答。不過老陳仍繼續追問：「你多大了？」楊思琦唯有舉起四隻手指代表自己的年齡，表示自己已經年過40。

楊思琦一再被老陳逼問年齡。（影片截圖）

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聽到楊思琦的真實年齡後，老陳一副難以置信的表情，並講道：「你40多？我70後，看來你也70後啊。」此時楊思琦已經面露難色，但仍保持禮貌，點頭回應，沒想到對方竟然問道：「你是美顏威力大呢？還是美容威力大呢？」令場面再陷入尷尬，楊思琦解釋雖然自己用了美顏Filter，但並不重手，還是保留真實的樣子。聽到楊思琦承認開美顏後，老陳再講道：「大家看清楚了，有的時候啊，我們看到的和我們想像的可不一樣啊。」網民紛紛留言指責老陳態度太過強硬，完全不尊重對方，相反楊思琦全程表現十分有禮貌，大獲好評！