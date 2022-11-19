TVB台慶｜郭富城相隔8年魅力震撼電視城　唱足三首經典歌陷入瘋狂

天王郭富城（Aaron）今日（19日）現身電視廣播城舉行《萬千星輝賀台慶》，他率領逾50位專業舞蹈藝員勁歌熱舞，一連帶上三首經典歌《唱這歌》、《狂野之城》和《動起來》，超級有誠意，城城繼續散發著王者魅力，震撼全場，一眾藝人幾乎陷入瘋狂！

城城真係好重情！（影片截圖）

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城城登陸電視城！（陳順禎攝）

期間，城城唱跳表演後揮汗如雨，絕對落足全力！重情的城城更藉此，感激一眾帶他出身的老師，他更感觸講：「希望大家用熱烈嘅掌聲今晚表演嘅Dancers，仲有我哋嘅排舞老師Sunny Wong。我記得自己係喺TVB舞蹈組成長嘅，一直見證住每一位舞者對舞蹈嘅堅持，一代一代嘅舞蹈傳承，成就咗今日喺舞台上嘅自己。我好感恩，有前輩去薪火相傳，但我哋特別要去敬重嘅係當日我哋嘅訓練班，嘅一班始創元老，當中有佢哋鍾浩 老師，Eddie De Guzman同Thomas Sek老師。難忘嘅回憶當中有一班曾經同我同期，並肩作戰嘅好伙伴，佢哋包括李鴻杰、Joyce Lai、Sunny Wong、青峰等。代代傳承之下，舞台上出現一代又一代嘅青年舞者。鍾浩老師：『希望TVB能夠繼續成為香港舞蹈嘅人才嘅育樓，將我哋嘅精神一代代傳承落去。』應唔止堅持，而係堅守每一位留喺台上嘅舞者，TVB happy birthday！」。騷前，一眾小花都聞風衝出廠追星，當中劉穎鏇和鄺潔楹更成功集郵！

不過，有網民覺得這個環節疑暗寸男團MIRROR出身的ViuTV，因為自紅館事故後，有關方面被狠批對舞蹈員不尊重，至今仍未就事件作出交代。

小花追星！（陳順禎攝）

點撃下圖睇現場以及綵排花絮：

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舞蹈員出身的郭富城在1985年參與健美小姐選舉的歌舞表現，郭富城被時任電視廣播有限公司藝人經理的馮美基介紹，1987年進入無綫電視藝員訓練班第14期藝員訓練班成為藝員。 1988年成為無綫電視銀河十星之一 : 崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、吳詠虹、李婉華、李中寧、馮耀宗、邵仲衡、李耀敬 ，期間演過數部電視劇，包括《成吉思汗》、《誓不低頭》、《太平天國》、《淘氣雙子星》及《都市方程式》等等劇集。