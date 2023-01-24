王玉環扮殭屍最怕半夜去廁所 遺憾冇生小朋友盼事業衝到100歲

80年代「鬼后」王玉環拍過《殭屍家族》、《靈幻小姐》等多套經典殭屍片，93年放下藝人身段，轉投保險，因屢破佳績而獲封「保險女王」，更成為首位女性出任高級區域總監，一度成為香港保險界的傳奇。

「好多人以為我係中韓混血兒，其實我係中國人，但喺韓國出世長大，後來去台灣讀大學，嚟咗香港40幾年個個都笑我講東話歪得好緊要，哈哈。」在國立台灣藝術專科大學畢業，王玉環來港後希望拍戲，但樣子「鬼鬼地」被嫌不適合古裝，機緣下認識已故著名導演兼演員午馬，讓她踏上「鬼后」之路，「嗰時流行鬼戲，拍咗好易被定型，好似王祖賢嗰啲靚鬼，我就做厲鬼、惡鬼。咁耐以嚟都未遇過咩怪事，但有時半夜去洗手間都會驚，因為我係化鬼妝，會唔夠膽照鏡。」

王玉環與午馬相戀15年，惜最後緣盡分開，「我哋都開心，拍咗拖15年先分開，我都覺得留下美麗回憶。佢人好好、好幽默。」

王玉環由「鬼后」變「保險女王」。（梁碧玲攝）

王玉環在《靈幻小姐》做厲鬼，十分經典。（網上圖片）

王玉環與午馬有過一段情。（網上圖片）

想過52歲想生小朋友

女強人背後都有柔情一面，66歲的王玉環與丈夫同諧白首二十載，亦曾想過生兒育女建立完整家庭，可惜錯過最佳時機。「後生時候有諗過，但我結婚都遲，47歲先結婚。52歲搵過醫生，嗰時我覺得同先生感情同自己心態都穩定，但醫生話唔得呀，卵子已經年紀太大。以前係會想，現在會安慰自己，冇小朋友就冇小朋友嘅好處，如果有小朋友，我嘅事業未必會咁專注，坦白講，呢個係事實，現在可全心全意，我團隊都係仔女一樣，一齊成長，互相成就，有佢哋我先有今日，坦白講，唔係我一個人嘅力量，同事有成功我都好開心。」

過去幾十年，王玉環都早出晚歸只顧工作，直至疫情，才多了時間留在家中，漸漸學懂放慢腳步欣賞周圍美景，及享受人生。「依家我每朝都會喺附近行山一小時，對身體好。我又好喜歡插花，雖然每次都花上近10小時，朋友問辛苦，但我覺得好自癒、好減壓，插花都係一種藝術，視乎季節，每次用唔同顏色鮮花配搭出唔同效果，就好似一樣作品。」王玉環對每件事都一絲不拘，永不言休：「我都希望好似修哥咁，90歲開演唱會，我都想90、100歲都係做保險。」將踏入新一年，她希望再升級做行政區域總監，將現有的500名下屬再翻多一倍，不停挑戰自己。

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