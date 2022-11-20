Anson Lo出道前去便利店影片曝光　一臉稚氣超青澀粉絲大讚可愛

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）作為隊中最具人氣的成員之一，舉手投足都成為外界焦點，就算只是單單一個表情都已經成為新聞，絕對稱得上是娛樂圈最有影響力的藝人之一。有粉絲近日在網上翻出Anson Lo四年前參加《全民造星》時期的影片，當年只有23歲的他外表相當青澀兼且一臉稚氣，與現時在台上展現王者風範的他截然不同。



Anson Lo人氣甚高。（IG：@ansonlht）

影片中的Anson Lo穿上一件T恤、短褲和波鞋，孭着背囊在街上奔馳衝入一間便利店買飲品，然後一把男聲說：「盧瀚霆，你望過嚟吖，你望過嚟吖，你個頭做咩啊？」原來是Anson Lo的頭髮飛起似足雞尾而被笑，他即對住鏡頭展示羞澀的笑容，然後用手按實自己的頭髮。有網民留言表示這把男聲似乎就是Edan，不過有心水清的粉絲表示「以我記得係造星1小評」，當年Anson Lo和小評（蔡港評）同屬B1組演出過《精舞門》和《Talk Dirty》，感情友好經常孖住周圍去。

當年的Anson Lo非常青澀！（IG：@keung.sonto77）

當年Anson Lo和小評（蔡港評）同屬B1組演出過《精舞門》和《Talk Dirty》。

影片曝光後獲大批網民留言大讚：「救主好細個」、「勁可愛」、「時光飛逝」，不過都有粉絲批評，認為「教主初期好重鼻影」。