林盛斌奮身賀台慶狂飲5杯牛奶落台即嘔　事後IG發文報平安

藝人林盛斌（阿Bob）在昨晚無綫《萬千星輝賀台慶》台上狂飲足足5杯牛奶，其中一杯更異常大杯，一度邊飲邊嘔奶， 事後阿Bob在社交平台留言︰「啱啱嘔完，舒服番啲，希望大家鍾意呢part。」



林盛斌（阿Bob）在台慶趣劇表演拍廣告，但因拍擋陳嘉慧講錯對白狂NG，導致重拍要而阿Bob前後足足飲了5杯牛奶，但他仍相當落力杯杯清，其中一杯更異常大杯，導致他邊飲邊噴奶。呢PART觀眾睇到笑聲不斷，但另一方面，又擔心他的身體會吃不消，所以都紛紛勸他「不應該用身體來搞笑」、「搏還搏，小心身體，你仲有成頭家」。

台上狂飲足足5杯牛奶，其中一杯更異常大杯，一度邊飲邊嘔奶。（林盛斌IG）

阿Bob收到大家的關心後，今早在社交網留言︰「首先多謝大家嘅關心問候，放心放心，冇事冇事。其實為咗綵排呢一part，呢幾日都有少少用力過度嗌得大聲咗，搞到未on show把聲都已經開始沙沙哋，加上排戲嘅時候都試飲咗好多水，搞到肚脹脹，真係好鬼頂，講真，都有影響到噚晚做司儀嘅狀態同表現，喺度要同製作單位講聲唔好意思。」又表示：「最後嗰杯加大碼應該係幕後想加強喜劇效果，所以俾個驚喜我，三位前輩事前係完全唔知我哋有咁樣嘅安排，因為綵排嘅時候最後個結尾並唔係咁嘅，見到佢哋流露出真摯動人嘅反應，就係我哋最想做到嘅效果！」

好多人都擔心阿Bob身體頂唔順。（林盛斌IG）

長文如下：首先多謝大家嘅關心問候，放心放心，冇事冇事。其實為咗綵排呢一part，呢幾日都有少少用力過度嗌得大聲咗，搞到未on show把聲都已經開始沙沙哋，加上排戲嘅時候都試飲咗好多水，搞到肚漲漲，真係好鬼頂，講真，都有影響到尋晚做司儀嘅狀態同表現，喺度要同製作單位講聲唔好意思🙏🏼最後嗰杯加大碼應該係幕後想加強喜劇效果，所以俾個驚喜我，不過，難我唔到嘅，我嚇大㗎，飲咪飲，誰怕誰😂😂😂😂只希望大家睇得開心同過癮。我更加希望大家會喜歡下半部份，三位前輩事前係完全唔知我哋有咁樣嘅安排，因為綵排嘅時候最後個結尾並唔係咁嘅，見到佢哋流露出真摯動人嘅反應，就係我哋最想做到嘅效果！多謝所有我認識與唔認識嘅演藝界前輩，因為有你哋為下一代開路同遮風擋雨，無私地將你哋嘅寶貴經驗同專業精神傳承落去，先可以令我哋呢個行業繼續生生不息。再一次多謝大家收睇，希望大家鍾意。P.S. 我隔離嗰個叫陳嘉慧，非常好嘅新演員👍