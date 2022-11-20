張敬軒成今年開演唱會場次最多歌手　大會安排直昇機橫越維港造勢

歌手張敬軒（軒公）將於12月20至1月2日於灣仔會議展覽中心舉行十場《Revisit張敬軒演唱會》，演唱會優先訂購已經秒殺，門票將在後日22號於快達票公開發售！歌迷搶飛要留意啦。為了慶祝軒公入行二十週年，並成為今年香港歌手之中，開最多場數演唱會的歌手，之前The next 20 演唱會共26場，今次12月又再開10場（一共36場）。

歌手張敬軒（軒公）將於12月20至1月2日於灣仔會議展覽中心舉行十場《Revisit張敬軒演唱會》

昨日（19日）下午三點，大會特花費近七位數字，安排直昇機，印大形海報，由南丫島出發，一直飛到維港會展上空，同全港市民打個招呼，為演唱會造勢，並且公告《Revisit張敬軒演唱會》，將於明日公開發售。直昇機拉著一塊50尺X100尺（等同一架天星小輪咁大）印有《張敬軒REVISIT演唱會》大字的綠色布，於維港上空飛翔，打了六個圈，引來不少市民圍觀，並且不停舉機拍照，更有fans一早聚集等與飛機打招呼，每次飛機經過上空，都歡呼大叫：張敬軒演唱會good show！大賣！亦有不少fans於灣仔上空打卡，upload上IG，祝軒公good show！

大會特花費近七位數字，安排直昇機，為演唱會造勢

軒公亦同步發放新海報，今次以一身藍色機長造形出現，通知大家準備登機，早前並公告這次《Revisit張敬軒演唱會》，第一次舉行演唱會民選歌單大行動，把六十多首歌開放給予歌迷投票，軒公於IG表示 : 「一個全新旅程，十場演出，歌單由各位團友一人一票決定。溫下書先！ 每晚更會有部份演出曲目不同！」

為配合主題，演唱會海報都是在飛機上進行拍攝。

據知最終票數最多的歌曲，會成為今次《張敬軒REVISIT演唱會》每晚的精彩歌單。所以想軒公唱咩歌，就要快啲去佢IG story 參加全民投票啦！