鄭欣宜《恐懼蠶食心靈》MV變喊包　靠幻想考演技挑戰成功

鄭欣宜（Joyce）今年第4首派台歌《恐懼蠶食心靈》上架，新歌MV前日在大型商場舉行首播活動，吸引大批JoyStick（她的歌迷暱稱）和市民捧場支持，場面熱鬧。Joyce透露，今次MV挑戰她最大的「恐懼」，就是演戲，而且配合劇情變成喊包，結果成功剋服，獲得認同令她感到開心。

拍攝時還有不少欣宜與男主角甜蜜回憶，

「我好鍾意新歌《恐懼蠶食心靈》，因為當中探討嘅問題，正正係我人生之中不斷面對嘅問題。可能大家都覺得鄭欣宜好有自信，好知道自己想做乜嘢嘅人，係嘅，但去搵到想做乜嘢或者自信之前，其實不斷有好多問題去問自己，呢啲問題係會產生恐懼。」Joyce表示在尋找答案的過程中，每個人都有迷失或沒自信的時候，最重要是學習面對。她說：「呢首歌嘅歌詞和MV故事想表達：感到恐懼，好正常，最緊要知道恐懼嘅係咩東西，去正視佢，第一步就係面對和剋服。」

Joyce拍攝當日經歷不同情緒，令她感到很大挑戰。

Joyce自言：「我最大恐懼就係演戲！」偏偏今次MV就要演戲，而且很多內心戲。她的角色，經歷愛人意外去世後經常睹物思人，拍攝時，除了要演繹傷痛難過的戲份，還有不少她與男主角甜蜜回憶，例如他們在飲咖啡看書時打情罵俏、在床上相擁卿卿我我、溫馨晚餐時收到定情禮物。因此Joyce拍攝當日經歷不同情緒，令她感到很大挑戰。她說：「今日拍呢個MV好辛苦，要用好多情緒。最艱難係全日拍攝嘅第一個鏡頭，故事講我目擊愛人發生意外，導演拍攝我嘅大頭，好難演，因為係虚疑，我係靠幻想去演戲，而我最大恐懼就係演戲！」結果她成功了，MV首播後獲得很多認同，表示被Joyce的角色感動。

Joyce自言：「我最大恐懼就係演戲！」

「今次新歌和MV對我係好好嘅提醒，話我知好多事要去面對，從中學習和進步。其實我覺得做呢首歌係一個好大膽嘅嘗試，可能喺我過往嘅音樂，都係表達我想講嘅訊息。過去呢一年樂迷畀咗好多力量我，令我夠膽去嘗試多啲嘢，今次就嘗試飾演一個角色，去說出其他人嘅故事。」Joyce還透露MV中有彩蛋，她說：「其實我喺今次MV放咗好多我嘅小秘密，睇吓我嘅JoyStick們夠唔夠眼利搵得出。」辛苦拍攝還不忘花心思與Fans互動，Joyce果然寵粉。