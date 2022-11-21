Marf邱彥筒領養新貓呼籲關心「主人」健康：檢查才發現好多隱疾

新世代女子組合成員 Marf@COLLAR （邱彥筒）一向非常關愛小動物，更不時於 Instagram 分享大量與貓貓狗狗日常生活的相處小片段。最近，Marf 擔任「愛貓，要CHECK醫貓！」健康大使，希望呼籲各位爸爸媽媽要關注貓貓的身體健康。

Marf呼籲各位爸爸媽媽要關注貓貓的身體健康。

最近Marf屋企迎接了一位「新主人」，就是剛剛領養回家的貓咪 Muta。Marf：「身邊已經有好多朋友知道，我近期領養了一隻唐貓，係女仔，而家四個月大。」領養 Muta 後，Marf 認為除了選擇合適貓糧、設置貓貓休息及去廁所的地方外，最重要是時刻都把貓貓的健康放在第一位！

Marf 認為最重要是時刻都把貓貓的健康放在第一位！

Marf 未入行前曾經是獸醫診所護士，經常目睹很多貓貓單看外表非常活潑可愛，但原來暗藏健康問題。有見及此，今次 Marf 破天荒首次與愛貓Muta 同框出鏡宣傳，希望將「定期帶貓貓搵獸醫，Check真啲」的訊息傳遞給大家。 Marf：「以前做獸醫診所的時候，最深刻的經歷是貓貓來到診所時都非常精靈，但檢查後才發現有好多隱藏疾病。」Marf 補充，當發現貓咪有明顯病徵時，往往已經太遲，所以定期帶貓貓接受專業獸醫檢查是非常重要，就算有問題也可以及早發現、及早治療，才可以為貓貓健康把關。