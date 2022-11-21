TVB台慶｜郭富城零瑕合照引討論　6號解謎團：城城天然靚仔

《萬千星輝賀台慶》於上星期舉行，郭富城受邀成為壓軸嘉賓。郭富城表演的環節令全場High爆，不少網民也激讚今年57歲的郭富城保養得宜，無論是樣貌、身形和體力都不比四大天王的他遜色。日前司儀之一的6號（陸浩明）於Instagram上貼了一張與郭富城的合照，卻引起了網民討論。



城城魅力四射。（《萬千星輝賀台慶》ｊ截圖）

相中的郭富城皮膚只隱約有幾條魚尾紋，對比起43歲陸浩明更有「歲月的痕跡」，不禁令網民質疑，陸浩明是不是只幫自己P圖執走細紋，而沒有幫郭富城P圖。

6號（陸浩明）和郭富城合照。（IG@lukhoo）

6號（陸浩明）接受《香港01》訪問時，表示這張圖片沒有P圖。他說：「嗰晚我就咁用iPhone Foodie app影完都冇執相，城城天然靚仔又有型。」問到有沒有P圖，他就回答只是tune色。據測試，Foodie app為一個專影食物的app，自帶濾鏡美顏效果，會自動磨平皮膚細紋，令人年輕不少。

郭富城勁舞好好睇！（資料圖片）

談到今次與郭富城的近距離接觸，他說：「唔係第一次（見城城），不過每次都好開心。之前做活動司儀都會見到城城，佢咁多年都一樣咁nice。嗰晚近距離接觸，感受到舞台皇者嘅男人味，仲有，台慶嗰晚全台Artist都好開心！」

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