蔡思貝滑水意外撞歪鼻骨 唔整容靠一位男星雙手還原靚靚

31歲的蔡思貝是公認的靚女花旦，前年憑《踩過界》癲姐一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》的「最佳女主角」獎，以29歲之齡成為首位「90後」及奪獎時第二年輕的視后，僅次於1998年以25歲之齡奪視后的蔡少芬。

出鏡要靠靚樣，但原來蔡思貝近年因滑水弄傷鼻子，鼻骨變歪都一直未有理會。直至最近拍劇認識李日朗（原名李逸朗），對方為她「還原靚靚」，日前蔡思貝在戈IG上載二人合照，並寫著：「他最近跟我說學了小顏術，我第一個反應就是，我的臉也很小了，不用再小。但是小顏術也可以幫助你的臉對稱。在一個小時多的時間裏，舒舒服服，聊這聊那，他就幫我小小的臉對稱起來，我看着鏡子，應該慨嘆了大概10次『哇我個鼻真係直咗！』。」

蔡思貝滑水時不慎整歪個鼻。（ig@sisleychoi）

蔡思貝大方素顏出鏡。（ig@mrdonli）

近年多留在港拍劇的李日朗，演藝事業以外，亦有增值自己學門手藝，半年前報讀日式小顏術課程，並成功考獲證書，近月與一名專治痛症的老師合作投資開店。李日朗亦在社交網上載合照，大讚蔡思貝素顏出鏡完全「唔扭擰」，留言說：「2張照片，一張她拿手機，另一張我拿手機，真素顏，毫無掩飾的大正面，普通女生都很難完成的動作，她，沒有遲疑過一秒。」兩人今年因拍無綫新劇《你好，我的大夫》認識變成好友，李日朗大讚對方：「她的爽快和率直很特出，作為朋友，這種相處真的沒有壓力。她的美，除了五官，還有自信。」

李日朗回覆《香港01》，指自己曾有歪面問題，但求醫多次亦未能見效，他說：「唔知係咪身體變差，或日常姿勢唔好，發現自己塊面有少少歪，後來試咗小顏術覺得幾好，自己去考咗個牌，蔡思貝同胡渭康就成為我頭兩個幫助嘅藝人。」問到是否需要天份？他說：「都要好敏感，因為講緊嘅係幾毫米之差。」新店開業約一個月，他表示不用拍劇開工都會坐鎮在舖內，希望可以幫到更多有需要的人。

蔡思貝和李日朗合作拍《你好我的大夫》而成為朋友。（ig@mrdonli）

蔡思貝整完即「哇哇」聲。（ig@sisleychoi）