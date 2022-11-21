中年好聲音︱鄺文珣富商老公入100強　公開撐丈夫：要做啦啦隊

鄺文珣與應德榮於2006年平安夜結婚。（IG@luciamayk）

TVB全新綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，專為 35 歲或以上的朋友而設，讓一眾人到中年但又唱得的男女，向夢想再出發﹗入圍的100強將於本月尾首播的節目中對決。鄺文珣老公都有份入圍，雖然身在內地亦有發文為丈夫拉票。

鄺文珣老公52歲的應德榮入選《中年好聲音》100強。（IG：@luciamayk）

TVB早前在FACEBOOK 專頁see saw 先舉行人氣測試，貼出《中年好聲音》100強照片讓網友畀LIKE，鄺文珣老公52歲的應德榮亦是其中一員，截至11月21日下午5時只得242票，比起暫時人氣最高的李泇霖票數相差近4倍。鄺文珣為撐老公發文代拉票，：「我剛剛才發現原來這個『讚』對他來說都挺重要的，看見他只有少少幾個like，又不好意思找like，做老婆的便要做啦啦隊！大家未必有聽過他的歌聲，雖然比我差少少，但是過得去可以比賽的，也可以入到100強都要鼓勵一下，讓他知道很多人都支持他。希望大家也好像支持我一樣支持他。#我從來不做的東西今次做了」

鄺文珣發文為老公應德榮拉票。（IG：@luciamayk）

加拿大華人歌唱大賽出身的鄺文珣，畢業於約克大學音樂系，彈得一手好鋼琴，自己還會寫歌，可惜在歌唱事業上發展平平，曾與劉愷威、曹永廉、鄭敬基拍過拖，最後情歸富商老公應德榮，但兩人的婚姻之路並不平坦，更曾一度鬧離婚。有指當年May老公事業遇阻滯，壓力爆煲，兩公婆爭吵不斷，更有傳May曾被丈夫拳打腳踢，但她回應傳媒時就一笑置之並否認事件，雖然兩人曾一度鬧離婚，但就靠着信仰，一起走出低潮。應德榮早前出席節目記招時，表示30年前曾參加過歌唱比賽，畢業回港後曾參加藝員訓練班，可是被父親大力反對。與太太認識時一起唱歌，是音樂令他們連結在一起，固希望趁機會再次追夢。