分析近八年TVB台慶大合照排位　魯振順用八年時間由尾二變第一排

《萬千星輝賀台慶2022》除了有一大堆表演之外，也有一些亮點是每年都要留意，就是大合照的排位。雖然沒有明文規定，但大家都知道，這種排位多多少少是一種地位的肯定，往年如汪阿姐、Do姐和家燕姐這些重量級人馬一定要在最前最中間的位置！

今年的台慶大合照。（資料圖片）

點擊下圖睇近八年台慶大合照排位：

+ 4

每年排合其實都有玄機，綜合多年去看的話，就會明顯看出哪些藝人成功上位。在這八年的時間裡，陳豪一直站在中間位，可以看得出他的地位，即使不是最中間，也是附近的位置，從未被排在旁邊。在2016年，周嘉洛排在第11行，2017年排在第7排，但今年已經排到第二行的中間位置，站在阿姐的後面，地位在五年間有超大的躍進。還有一位好特別，魯振順在15、16年都是最後排位置，到2020年升到第3排，今年更是排在第1排的邊位！

藝人大合照是每年台慶必做的事。（葉志明攝）

講今年，企正中間C位的阿姐汪明荃和修哥胡楓，兩人都是TVB最有份量的老臣子，站在這個位置上當仁不讓。接著下來是站在兩位旁邊的陳豪和譚俊彥，前者是TVB第一小生，後者在上年剛捧完視帝，明顯都是受公力非常重視。兩位小生再排開外的分別是胡定欣、林夏薇、馬國明、陳展鵬、李佳芯、黃智雯等人，站在第一排基本上都是TVB的當家小生花旦，沒有甚麼太大爭議。

點擊下圖放大睇排位：

+ 3

每次大合照重點先看在第二排，看看哪位藝人開始上位，今年站在阿姐與修哥後面的是周嘉洛和陳瀅，前者是TVB悉心培養的未來視帝，後者則是被捧為現在視后的有力競爭者，兩人都是屬於中生代，是TVB未來的中流砥柱。屬於一線，但退居第二排的有黎諾懿、陳煒、姚子羚和湯洛雯。比較令人驚訝的是，在《萬千星輝賀台慶2022》台慶劇中擔任女主角的陳嘉慧亦升LV排上第二排，明顯備受力捧！