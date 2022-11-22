蕭世和恭喜黃子華再創高峰　曾懷疑《金盤𠺘口》只係促銷噱頭

黃子華主演的電影《飯戲攻心》在剛剛周末迎來喜訊，至今票房已經衝破七千五百萬。連無綫商務營運總經理蕭世和，在社交平台貼出與黃子華的舊合照，順勢恭喜子華繼最後一場棟篤笑《金盤𠺘口》，事隔4年終於再創新高峰。



蕭世和經常在fb發表個人睇法。(蕭世和fb)

無綫商務營運總經理蕭世和貼出一張與子華的舊合照，當時拍照地點是馬會廂房，子華染成一頭銀髮。蕭世和打了篇長文，讚嘆子華的勇氣：「由於『𠺘口』的消息來得太突然，表演的門票又大賣，坊間陰謀理論估這是促銷綽頭，估計幾年後他又會『開金口』。」

蕭世和再指：「外面議論紛紛，主人家與他相熟，邀請合照之餘還提出了大家最想問的問題，不做最擅長又仍然有得做的戙督笑，有甚麼大計？當時人用誠懇的語調簡單地答了一轉，大約是要做些新嘗試，感覺是聽不出所以然，看來也沒有甚麼具體決定，也不顯得膽雄氣壯，信心滿滿。」不過當時主人家是他好友，力撐他是真「𠺘口」，笑言無論做甚麼表演都仍看好他。

個時子華染成一頭銀髮，臉頰通紅，精神大好。(蕭世和fb)

如今子華繼《金盤𠺘口》，事隔4年終於再創新高峰！蕭世和也不得不讚嘆，子華這幾年的潛心挑戰自我、先放下再行得更遠的勇氣，坦言就連成功人仕都會非常佩服 ！