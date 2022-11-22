TVB台慶｜戴耀明32年來首提名男配　孫慧雪爭女配︰曾演186個角色

入行多年的戴耀明今年首入圍《萬千星輝頒獎典禮 2022》角逐獎項。（戴耀明FACEBOOK）

1月8日將假將軍澳電視城舉行《萬千星輝頒獎典禮 2022》，頒發視帝視后等多個獎項。11月21日公布16個獎項提名名單，入行多年的戴耀明及孫慧雪，今年都首度入圍角逐獎項，令他們非常感動。

戴耀明收起一貫「爛仔格」在《青春不要臉》改演熱血內斂導師。（戴耀明FACEBOOK）

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入行長達32年的戴耀明，以往多飾演小混混或是好色男等帶點壞壞味道的小人物。是次收起一貫「爛仔格」在《青春不要臉》改演熱血內斂導師，仆心仆命尋找出口為學生爭取最大利益；加上有深度的演繹與以往演出風格截然不同，為他帶來首次提名：「救命呀開心到癲咗呀﹗阿媽我有份提名呀﹗感謝您們觀眾每位的鼓勵，今日打開本名單睇一睇……我呆左，發現自己竟然有份提名：最佳男配角提名及最受歡迎電視男角色﹗多謝青春不要臉監製林肯、德哥和導演和台前幕後所有兄弟姊妹，心情真係興奮到唔知講咩好，感謝叫我今天返去出席記者會嘅妹妹，今日真係好大嘅驚喜。」

孫慧雪以《美麗戰場》琳琳一角，迎來首次最佳女配角提名。（IG：@SNOW711）

至於同樣藝訓班畢業入行的孫慧雪，亦迎來首次最佳女配角提名：「作為演員的第17個年頭，曾經演出過186個電視角色，咁多年嚟喺電視上，從來無試過有任何奬項提名，今年終於以《美麗戰場》嘅琳琳，獲得第一次最佳女配角提名、以及最受歡迎電視女角色提名，非常感恩！無論結果是什麼，已經很開心了！#我是第二十期藝員訓練班孫慧雪 #繼續努力」

孫慧雪指自己演過186個角色，終首獲肯定相當開心。（IG：@SNOW711）