闊太林夏薇8年前舊裙新着 台慶風頭被搶IG狂晒集郵美照

今年《萬千星輝賀台慶》取得25.7點高收視，除台上表演夠精采勾起大家好多集體回憶，行紅地氈的女星，個個爭妍鬥麗同樣睇到大家甘精火眼。不過，逾百藝人走馬看花，都會有睇漏眼的時候。去年視后林夏薇 ( Rosina ) 當晚穿上一條黑白色間條長裙，上衣透視裝只能約隱約現，風頭卻被不少新晉小花葉蒨文、陳聖瑜等蓋過，連一齊行紅地氈都視帝林俊彥，都能靠「借咗老婆條珠鏈」突圍。

林夏薇昨日「發威」在IG連發13張美照，半身特寫下露出深長事業線，她還不停集郵，與視帝譚俊彥、陳展鵬，視后胡定欣，還有周嘉洛、蕭正楠、胡楓、劉丹等合照，林夏薇留言說：「我和我的拍檔 & 小伙伴們❣️#我的薇妙生活#tvb55周年台慶」。

原來林夏薇當晚都好性感。（ig@rosinalam）

同「蔥頭」丘梓謙合照。（ig@rosinalam）

35歲的林夏薇在2015年嫁給當時身家逾20億的金融才俊莫贊生（Jason），之後進駐山頂豪宅，一度息影，但不足一年又宣布復出加入邵氏，去年更憑《七公主》顧語嫣一角揮低大熱鍾嘉欣封視后。雖然林夏薇已升呢做闊太，但依然好知慳識儉，皆因當晚所穿的晚裝長裙其實是舊裙新着，在8年前一個活動上她已經着過，只是將上衣款式「改裝」得更加性感，非常環保。而林夏薇的身材亦keep得好好，零贅肉，完全冇走樣。

呢條黑白間條長裙，林夏薇喺2016年出活動時都着過。（ig@rosinalam）

林夏薇同視帝譚俊彥一齊行紅地氈，但就被「借咗老婆條珠鏈」嘅譚俊彥搶晒鏡。（ig@rosinalam）

林夏薇喺2015年嫁畀當時身家逾20億嘅金融才俊莫贊生。（ig@rosinalam）

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