超能使者｜陳展鵬趴地食狗飯戲冇人理　慘被劉穎鏇水著搶盡風頭

《超能使者》繼上周失常戲交岀「視帝級」演技後，昨（21日）晚一集講到精神病獲治好的阿鏈（陳展鵬飾），終於記起家中巨變事實，生無可戀的他一度自我放棄露宿橋底，其間遭魚蛋仔（唐嘉麟飾）等人拳打腳踢兼逼趴地食狗飯。不忍阿鏈被霸凌侮辱的「超能使者」趕及營救，惟阿鏈屢勸不聽，繼續將地上的飯大啖大啖扒入口，更爆Seed認廢人：「我係賤底泥，我鍾意食地上啲飯得唔得吖？我求吓你哋走啦，我唔想見到你哋呀！走呀！」最終還捱了Q姨（唐詩詠飾）狠狠一巴，令不少網民大嗌心悒。不過，一集晚的風頭都被劉穎鏇搶走！

陳展鵬好搏！

過去兩集展鵬將各種情緒發揮得淋漓盡致，對於演技再獲觀眾肯定，展鵬表示好開心：「好感恩大家陪住我成長，亦畀好多唔同意見、方向我調整，有句說話『真正朋友應該講真正說話』，要進步就一定要接受批評，而觀眾就好似家人咁督促我成長。」為求逼真，展鵬指該幕一身邋遢造型是「就地取材」，就是當場將戲服掉落地再捽污糟，又謂「趴地扒飯」NG了三、四次才收貨：「最難過係第一Take，因為我未克服到仲係忌住忌住咁，所以表情唔得。」展鵬續指被摑戲是一Take過完成，並謂事前刻意要求詩詠出盡全力打：「畀佢打完我都有啲暈暈哋、成個人Freeze咗，因為真係食得好應，嗰日返到屋企都見到牙骹位爆咗少少微絲血管。」

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昨晚另一焦點是阿鏈及高勇（陳山聰飾）輪流鬥Chok救人。話說Open姐（劉穎鏇飾）水著廣告引來大老闆賀逸熹（陳國峰飾）垂涎，後者借食飯之名乘機侵犯Open姐，雖然高勇及時救走Open姐，但卻遭逸熹帶人上門追殺。就在Open姐被逸熹挾持一幕，高勇赤手空拳以一敵眾，更化身「人肉盾牌」Man爆為Open姐擋子彈。之後逸熹轉移目標向Q姨開槍，此時重新振作的阿鏈Chok爆現身，彈走凝在半空的子彈兼對逸熹開出致命一槍。最後阿鏈以「時間倒流」超能力令逸熹翻生，惜此舉卻為「正邪之戰」埋下伏線…今晚一集賀慶隆（歐瑞偉飾）將向「超能使者」發出江湖追殺令！另邊廂，高勇與女友小冰Icy（葉蒨文飾）分手，為助高勇走出情傷，Open姐施盡姣功令對方墮入「愛情陷阱」。到底Open姐與高勇最終能否擦出愛火？密切留意今（22日）晚播出的《超能使者》。