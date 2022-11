正在熱播的台慶劇《法證先鋒5》,此系列劇集一向有鐵粉,但幾輯劇情角色都未有太大關連,除了鄭俊弘。由2006年第一輯飾蒙嘉慧弟弟任職技術員,參演4輯終升職戲份卻變得更少,成為另類討論熱話。

鄭俊弘由23歲撈到39歲,第一二輯演蒙嘉慧細佬梁小剛,由法證技術員做起,第3輯未有參演,第4輯回歸以全新角色湛霆參演,升職為鑑證主任仲有朱晨麗做女友但甚少對白。來到第5輯湛霆這角色亦被保留繼續做鑑證主任,劇中是黃宗澤下屬兼徒弟,但戲份到第七集即完結,吞食安眠藥自殺身亡。

日前記者會上黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔、王敏奕和鄭俊弘被安排一齊接受《東張西望》訪問,當中原來只有鄭俊弘是舊人,問到尾聲時主持突然問大家有冇叫鄭俊弘做「大師兄」,黃宗澤即笑說:「佢(鄭俊弘)唔係大師兄,佢(鄭俊弘)直情係前輩。」而另一邊的洪永城即起哄說:「唔係祖先咩?」坐在一旁一直冇份發言的鄭俊弘先是耷低頭,顯得非常尷尬,被揶揄撈足咁年係前輩,全程只能以笑遮醜。 縱使被當眾取笑,但鄭俊弘仍keep住笑容無法反駁。

早前鄭俊弘亦在instagram分享在《法證先鋒》初出場的打扮,並自嘲當時自己的衣著:「Why was I wearing a yellow shirt and holding on to a yellow bottle??? What was I thinking.」(IG:@fredcheng83)