倪晨曦(Elva)今午在IG報喜,宣布自己已成功誕下第二胎,取名為Evren!她貼上一家四口的照片,寫道:「Welcome the newest addition to the family, Evren! The wait is finally over, our little man has arrived on Nov 17th, 2022!家裡的第二個小寶貝終於也來了,忙碌的日子會變得更加忙碌,但媽媽每天都充滿著百分百幸福感。自己好好休息了幾天,享受和小寶貝獨一無二的親子時間,可能是在媽媽肚子裏吸收的太好,一出生已經8磅8 將近54cm的身高,大隻到讓我懷疑人生,接下來 我們就是一家四口了!」

一家四口!(IG/@misselvani)

靚媽倪晨曦第二胎的預產期於11月中。(IG圖片)