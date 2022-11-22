開壇｜蘇民峰教買樓要避開陰地　隨時影響健康兼女仔嫁唔出？

倪嘉雯(Carmen)、陳欣茵(Sonya)、黃嘉雯(Carmaney)同陳國麟(Doniven)主持的《呢鋪開乜..開壇》，解答風水命理疑難。蘇師傅今集講的主題是「健康」。

蘇師傅要 4 位 J2ers 紮馬,睇下各人健康狀況。

節目一開始蘇師傅就要求 4 人紮馬,試下他們的耐力,開頭每人都姿勢十足,但未夠 10秒情況已急轉直下，有人開始腳震、亦有人要用手撐住借力。原來師傅想知道他們身體狀況,配合今集主題「健康」。Carmen 話一般人會將「健康」等同「長壽」,師傅解釋以前人生 70 古來稀,社會轉變所以會有不同看法..「長命嘅定義要跟社會形勢變。」至於以前一直都講「耳珠大長命」，到底有冇根據呢?師傅話耳仔代表體力,耳朵大隻小朋友會特別頑皮,因為精力充沛。他讚 Sonya 小時候一定好聽話..「因為你耳仔細隻體力唔夠，玩兩玩就攰，所以易教。」

Sonya 話小時候被讚好乖,師傅解釋因為她耳仔細體力差,冇力扭計。

Doniven 問到有無辦法知道「臨尾嗰幾年」點過..「健康長命就話啫，病住長命要喺醫院過就好慘。」蘇民峰話都有得睇，從雙眼的黑白分佈同眼神，大概可以睇到「臨尾個幾年日子」點過。師傅又糾正一般人對生命線的謬誤,原來長不代表長壽，短又不代表短命..「短係代表體質比較早衰退，每下愈況大病連年。」

蘇師傅話耳仔代表體力,越大體力越好。

今集有觀眾提供掌相，請教蘇師傅生命線上有「島紋」作何解釋,點知一講就發現 4 位J2ers 都有同樣「島紋」,搞到大家都好驚。蘇師傅話此紋同身體健康有密切關係，到底師傅點講呢? 他又提到生辰八字，可以睇出各人身體幾時同邊部份出問題。節目又談到家居忌紅黑二色同何謂陰地?原來住在陰地會影響身體健康，最慘是女子有機會嫁不出，要知點樣趨吉避凶，記住後日睇《呢鋪開乜..開壇》。