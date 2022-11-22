愛回家｜頂替黎彼得加入「大四喜」　鍾志光勁Rap得：是我的光榮

4位前輩——「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻在劇集《愛回家之開心速遞》中，組成「大四喜」。（林迅景攝）

資深藝員黎彼得（Peter）去年底入院做「通波仔」手術，手術後被公司要求休息，在「手停口停」經濟拮据下，獲大劉（劉鑾雄）資助手術費及生活費，又多得契仔黃宗澤（Bosco）出手接濟。近日亦轉投ViuTV拍劇，講明拒返TVB「嗰啲錢唔係我去搵啦，搵到都唔夠俾醫藥費。」原本黎彼得在《愛回家之開心速遞》中是四人組合「大四喜」其中一員，現終由鍾志光頂替位置。

鍾志光頂替黎彼得加入大四喜。（鍾志光facebook）

鍾志光rap得頭頭是道。（影片截圖）

「大四喜」三人組合熊樹根（劉丹 飾）、大龍生（羅樂林 飾）及譚道德（陳榮峻 飾）維持了好一段時間，於昨晚劇情中交代馬豹退團，答應佳叔（鍾志光 飾）一同演出。突然有個活動搵佢哋做嘉賓，仲想佢哋改歌詞。大龍生（羅樂林）就搵咗個大師改歌詞，但點知龍敢佳自己又改咗歌詞。最後龍敢佳唱咗佢嘅版本仲一夜爆紅，大龍生決定出招趕走佢。

鍾志光唔止講波得，rap都好得。（影片截圖）

今屆世界盃鍾仔未有機會再直播講波，卻在此時有新發展，在《愛回家之開心速遞》中化身Rapper Rap菜價，戴上cap帽太陽眼鏡Rap得頭頭是道相當搞笑。鍾志光在Facebook分享劇照，並說：「今集有冇睇？能夠加入大四喜是我的光榮，多謝四位前輩劉丹、羅樂林、陳榮峻、黎彼得為大四喜打下基礎，我只是前人種樹，後人乘涼而已！」