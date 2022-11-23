叱咤2022︱張天賦助手Yee Yee TG拉票：唔投MC嘅有資格搶飛咩？

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》「我最喜愛」的各個獎項昨日（21/11）開始第二階段投票，十強歌手的粉絲們近日落力拉票，希望將自己的偶像送入最後五強。成功晉身十強的MC張天賦，其助手兼歌迷會管理員Yee Yee發功出招，以電郵方式為MC拉票。有網民在討論區貼出由MC歌迷會發出的電郵，當中就提到：「今年有票源重複，只會俾人不斷𠝹票。要贏鏡，每個賦二代（MC粉絲名稱）都要更加出多啲力拉返幾票返嚟！今年唔係講笑，唔ALL in MC就等睇華納全軍覆沒。五鏡入五強嗰陣，對方就真係多謝我哋啦」，帖文一出隨即惹來網民熱烈討論：「Yee Yee講下邊個𠝹票好喎」、「要𠝹票，首先啲票要係你，問題唔係」。



MC助手兼歌迷會管理員Yee Yee發功出招拉票。（IG圖片）

有網民貼出由MC歌迷會發出的電郵，內容提到：「唔ALL in MC就等睇華納全軍覆沒。」（IG圖片）

網民隨後再貼出Yee Yee在歌迷會TG群組的對話，她寫上：「上年新人點同。今年明明有機會，點知仲俾自己人𠝹票。冇得靠公司，佢只可以靠自己」、「而家佢嘅對手唔止（只）係鏡，仲比（俾）自己兄弟𠝹票，結果只會全軍覆沒。」、「結果就係兩個輸晒一齊入唔到五強」、「對家就真係遮住半邊咀（嘴）笑」、「本身MC都打贏鏡仔軒公都仲五五波，而家等於等如讓半臂。等俾人贏」。

網民貼出Yee Yee在歌迷會TG群組的對話。（網上圖片）

點撃睇Yee Yee言論：

原來MC歌迷會電郵中所講的「俾人𠝹票」，就是指向同樣晉身十強、MC同門好兄弟洪嘉豪。Yee Yee又在歌迷會TG群組提到，沒有投MC一票的粉絲根本沒有資格搶演唱會門票：「大是大非，緊要關頭都唔係投MC一票嘅人，真係有資格喺度同大家搶飛咩？」有歌迷提醒她要「小心啲講嘢」，不過Yee Yee一於少理：「我又覺得冇所謂，呢個係事實。依度嘅正主永遠只得一個，唔識返屋企根本就唔應該喺度，仲要影響大家嘅福利」。

Yee Yee曾在IG上載與MC、Kaho的合照。（IG圖片）

Yee Yee的行為與言論再次焫㷫網民，認為她的說話有失身份、搞分化兼趕客：「Yee Yee真係好X趕客，睇到篇嘢更加唔想投MC」、「阿嬸之前concert針對院友，好多院友已經歸哂邊死都唔會投MC。而家想拉啲街客投MC，人哋見到你引戰都轉投Kaho（洪嘉豪）啦」。