許恩怡透露入行獲媽媽柏安妮支持　為慳時間首嘗街頭換衫拍封面

柏安妮女兒許恩怡（Natalie）最近獲邀拍攝《號外》11月號封面，以「乘著青春的風」為主題，並由著名電影美術指導文念中擔任美術總監、著名攝影師KAON等星級班底操刀，Natalie更一同參與這輯Chanel Cruise 2022/23時尚大片的創作。今次拍攝為她塑造出五個不同電影片種包括科幻、喜劇、驚悚、文藝與江湖的造型，文念中說：「嘗試喺唔同類型片中捕捉Natalie嘅可塑性。」

柏安妮女兒許恩怡（Natalie）最近獲邀拍攝《號外》11月號封面，以「乘著青春的風」為主題。

拍攝當晚團隊走訪了昂船州大橋、青衣、果欄、石硤尾跟長沙灣，短短六個小時走了五個外景，為了抓緊時間更在街頭轉妝換衫，以上都是Natalie的第一次，但是她樂在其中。Natalie說：「睇到個封面感覺好震憾，同時都感到好有緣，因為上年11月都係同KAON拍咗呢本書嘅內頁，好開心能夠再次合作，我哋嘅品味好相似，一齊睇相嘅時候，都會對一樣嘅相片有感覺；同時我都好開心、好榮幸能夠同文念中老師合作，我一直以來都有關注佢，好鍾意同尊敬佢嘅作品。今次拍攝嘅構思好特別，每個造型、每一個景都不一樣，有一種融入香港城市嘅感覺。」

Natalie更暢談對於入行、跳舞、時尚與媽媽柏安妮相處等點滴。談到2020年認識經理人Kim，當時在對方的穿針引線下，接拍了校園歌舞電影《燃》，就此改變了Natalie一生，她對未來充滿期盼：「宜家我讀國際學校12班，12月畢業，畢業後我想成為會參與幕前同幕後嘅演員，了解幕後製作，將來用自己嘅 platform（平台）幫助更多人。」至於為何會有幫人的想法，Natalie為此解釋：「或者因為我見媽咪幫好多人，而幫人係好快樂嘅一件事。」

Natalie更暢談對於入行、跳舞、時尚與媽媽柏安妮相處等點滴。

Natalie每次的出現，話題總離不開媽媽柏安妮（Ann），兩母女關係非常好，對於女兒入行，Ann跟家人也絕對支持，相反，對於媽媽入行的故事，Natalie就分享：「其實我媽咪好chill，佢冇乜提到自己嘅事，我只聽過佢一首歌係《兜風心情》，睇過佢一齣電影係《霸王花》。媽咪話宜家電影入面嘅女主角，比以前有更多機會發揮。」Natalie又大讚母親善解人意又有耐性，是一個溫柔的好媽媽，二人甚少談及媽媽過去的往事，她只知道媽媽一直關懷地照顧着自己成長。

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