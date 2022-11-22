洪嘉豪與逾百球迷齊齊睇波　玩遊戲挑戰前港足陳偉豪、盧均宜球技

全城曯目的世界盃在11月20日於卡塔爾正式開鑼，荃灣如心廣場與全港市民一起投入足球狂熱，與Now TV合作全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場賽事。為慶祝四年一度的足球盛事，如心廣場一期中庭化身成別緻足球場，更於昨晚（11月21日）特別舉行「如心足球狂熱派對」VIP 派對，邀請歌手洪嘉豪、前香港足球代表隊隊長陳偉豪及前香港足球先生盧均宜，與逾百位球迷透過現場230吋大電視，一齊欣賞世界盃 B 組首場分組賽—英格蘭對戰伊朗。一眾球迷為支持的球隊吶喊助威，猶如置身真正的足球場館，燃起世界盃狂熱氣氛。



荃灣如心廣場舉行「如心足球狂熱派對」VIP 派對，一期中庭化身成足球場。

剛完成首個個人演唱會的洪嘉豪，除了音樂之外，同樣熱愛足球運動，對當晚的英格蘭賽事極為興奮。洪嘉豪首次與歌迷兼球迷在商場觀賞球賽直播，吸引眾多歌迷到場支持。在球賽開始前，先進行遊戲環節，為大家熱熱身。洪嘉豪率先上陣，挑戰前港足陳偉豪及盧均宜，與現場球迷分成三組射龍門及射九宮格，比拼球技。三人亦分享自己的心水球隊及競猜賽果，更向現場觀眾大派禮物。其後，三人與專業評述員鄺家銘坐在足球咕𠱸座位上，與逾百球迷齊齊欣賞英格蘭對伊朗的分組賽事，賽事緊張刺激，球迷全情投入，現場氣氛更加熾熱高漲。

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