林峯一家去野餐同老婆狂曬恩愛　吳卓羲餵阿嫂張馨月食嘢惹爭議

林峯太太張馨月雖然經常被網民攻擊炫富、學歷低、全靠老公養，但仍無損兩公婆的好感情，Carina更做「跟得夫人」，陪林峯在內地工作。早前林峯一家相約好友野餐，同場的還有好兄弟吳卓羲（Ron）、陳浩民老婆蔣麗莎等，張馨月在社交平台上載了一段短片，眾人一起燒烤，囡囡「格格」在草地周圍跑，玩得十分開心，林峯更攬實老婆，大曬恩愛，不過由於在燒烤期間，Ron當着林峯面餵張馨月，惹來爭議。



早前林峯一家相約好友野餐，同場的還有好兄弟吳卓羲（Ron）、陳浩民老婆蔣麗莎等。（微博@張馨月Carina）

Ron當着林峯面餵張馨月，惹來爭議。（影片截圖）

片中所見，林峯的囡囡「格格」在草地上同其他小朋友一起玩，之後就坐定定食飯，還會與身邊人分享，十分乖巧。而張馨月就親自燒烤，大展身手，還餵老公食，之後兩人又在地上相擁扮不倒翁，羡煞旁人！入夜後Ron終於到場，更即場下廚，又同林峯碰杯對飲，之後更夾餸給張馨月，而張馨月就夾給老公，林峯隨即講道：「很好吃，因為卓羲煮的」，搞到張馨月呷醋：：「跟我沒什麼關係唄」，林峯亦好識做，即刻補鑊：「再加上老婆餵的。」兩人打情罵俏，Ron就笑言：「你吃我醋啊是不是？」林峯見狀即笑言：「你們自己battle吧，你們兩個battle。」

林峯大讚Ron。（影片截圖）

場面搞笑。（影片截圖）

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不少網民都大讚林峯一家三口非常溫馨，更羡慕林峯同Ron兄弟情深，不過有人認為Ron同張馨月之間的互動不太恰當：「給兄弟老婆餵食，已婚婦女接收異性餵食，沒有界限感，其實就是對另一半的傷害」、「特意放出來讓網友羡慕而已，但是大家都是有廉恥感的，一般人都不會接受異性這樣做」、「稍微有素質點都不會這樣去做的」、「在自己老公面前和別的男人這樣真的好嗎」，但亦有網民指可見他們感情深厚：「兄弟給老婆餵食，感情太好了吧」、「你們三個吃醋的樣子好可愛」、「Ron好識照顧人」。