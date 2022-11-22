Marf@COLLAR同王君馨十足餅印姊妹　首次見面即鬥舞比試勁合拍

COLLAR成員Marf（邱彥筒）在參加參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》時，已經被大批網民認為其外貌與王君馨（Grace）高度相似，原來事件中的兩位當事人都非常認同這個說法。今日（22/11）Marf與Grace齊齊在Instagram上載影片。

Marf成被網民指是「翻版王君馨」。（IG/@_marifemarife_）

當中見到二人一起跳舞，無論在舞蹈還是服飾妝容，都可以看出二人為此下了不少心思，Marf在帖文中表示：「Finally，nice to meet you grace（好開心見到你啊Grace）. 結束咗網友嘅關係haha（哈哈）。」而Grace就表示：「Love how music and dance brings us together（愛同音樂令我們在一起。）」二人更在文中提及到「twinning」可見就連她們都認為自己與對方就如雙胞胎一班的存在。帖文推出後令不少網民驚訝，認為二人在年紀上相差16年，但是卻比想像中更加相似：「真係勁似樣，連表情同動作都好似」、「完全係家姐同細妹」、「係現代版Twins！」、「兩個年紀差咁遠grace真係keep得好好」。

十足兩姊妹！（IG/@gwgurlie86）

其實Marf曾經笑言連媽媽都覺得二人非常相似，她曾經表示：「除咗個樣我阿媽都話似之外，連講嘢嘅動態都話似佢，而我自己都覺得同佢都有幾分相似㗎。」而在年初，Marf邀請Grace開IG直播，當中她就透露曾經與Grace有過一面之緣，因為她們都是跟隨同一位跳舞老師學跳舞。

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