Marf@COLLAR同王君馨十足餅印姊妹　首次見面即鬥舞比試勁合拍

COLLAR成員Marf(邱彥筒)在參加參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》時,已經被大批網民認為其外貌與王君馨(Grace)高度相似,原來事件中的兩位當事人都非常認同這個說法。今日(22/11)Marf與Grace齊齊在Instagram上載影片。

Marf成被網民指是「翻版王君馨」。(IG/@_marifemarife_)

當中見到二人一起跳舞,無論在舞蹈還是服飾妝容,都可以看出二人為此下了不少心思,Marf在帖文中表示:「Finally,nice to meet you grace(好開心見到你啊Grace). 結束咗網友嘅關係haha(哈哈)。」而Grace就表示:「Love how music and dance brings us together(愛同音樂令我們在一起。)」二人更在文中提及到「twinning」可見就連她們都認為自己與對方就如雙胞胎一班的存在。帖文推出後令不少網民驚訝,認為二人在年紀上相差16年,但是卻比想像中更加相似:「真係勁似樣,連表情同動作都好似」、「完全係家姐同細妹」、「係現代版Twins!」、「兩個年紀差咁遠grace真係keep得好好」。

十足兩姊妹!(IG/@gwgurlie86)

其實Marf曾經笑言連媽媽都覺得二人非常相似,她曾經表示:「除咗個樣我阿媽都話似之外,連講嘢嘅動態都話似佢,而我自己都覺得同佢都有幾分相似㗎。」而在年初,Marf邀請Grace開IG直播,當中她就透露曾經與Grace有過一面之緣,因為她們都是跟隨同一位跳舞老師學跳舞。

