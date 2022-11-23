Viu節目巡禮出席嘉賓名單COLLAR無份　只得兩成員以個人身份出席

MIRROR去年全員出席ViuTV節目巡禮2022。

MIRROR演唱會事故發生至今接近3個月，巨屏突墜下擊傷的舞蹈員李啟言（阿MO）仍在腦神經外科病房留醫，女友組合COLLAR成員SO CHING蘇芷晴，每日陪伴在側面對漫長康復路。COLLAR將在意外後首次公開合體演出，卻未見出現在自家公司年度發布會出席名單上，惹不少揣測。

去年ViuTV節目巡禮，全民造星IV一眾成員都有出席，當中包括現疫八位COLLAR成員。

MIRROR各成員停工2個月後，已全面復工，ViuTV亦恢復拍攝新節目及宣傳新劇等活動。11月27日COLLAR將合體，將在意外後首次公開演出，但名單上只有成員Candy（王家晴）、Ivy（蘇雅琳）， Day（許軼）、Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Sumling（李芯駖）及Winka（陳泳伽），當日他們會上台有音樂表演，但不接受訪問。

更特別的是11月25日ViuTV將假九展STAR HALL舉行節目發布會，向傳媒及客戶優先公布2023年全新精彩節目詳情，當日ViuTV旗下藝人盡出，包括MIRROR、ERROR、P1X3L、魏浚笙等，卻未見COLLAR在出席名單之上，罕以中文名蘇雅琳、邱彥筒介紹Ivy及Marf，另外6位成員都未在出席名單之上，情況相當罕見。