法證先鋒V｜羅毓儀演年輕女屍　重現轟動一時紙盒藏屍案

由黃宗澤、蔡思貝、洪永城以及王敏奕等主演的台慶劇《法證先鋒 V》，今晚(23日)播出第八集，身為高級化驗師的黃宗澤誤打誤撞捲入一宗紙盒藏屍案，由於沒有人證物證，一名前法醫特意找來技術高明的黃宗澤加入調查！其實此案件亦真實發生過，正是當年轟動全城的跑馬地紙盒藏屍案。



一名前法醫找來技術高明的黃宗澤加入調查紙盒藏屍案。（熒幕截圖）

劇情突然拉回24年前，有位清潔工人在街道看見一個紙皮箱，打開發現竟是一條年輕女屍（羅毓儀飾），她面色蒼白鼻孔流血躺在紙皮箱。由於案件沒有動機、沒有人證、沒有吻合指模，只利用環境證供科學鑒證，最後作出定罪。而身為技術高明的高級化驗師，被前輩誤打誤撞拉入一同再次番查案件。不過，監制在戲中加入這宗紙皮藏屍案，竟在現實中血淋淋上演過的事件，正是當年轟動全城的跑馬地紙盒藏屍案。

羅毓儀飾年輕女屍（熒幕截圖）

當年女死者被發現祼屍在跑馬地一日立牌S-67B電視機紙盒內，死因是被箍頸至窒息而死，而死者的兩個乳頭慘被利器割去，下體的陰毛竟被高溫燒焦，不過由於處女膜仍完整，所以排除了被姦的嫌疑，由於沒有人證物證，最後憑着環境證供，科學鑒證所取的證供，裁定男被告謀殺罪成。不過曾邀請了全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，解構這宗全港首宗憑科學鑒證而定罪的謀殺案、當中離奇的案情及多個疑點。首先，在法醫報告中指死者死前極力掙扎，有機會在兇手身上留有抓痕，但歐陽炳強身上沒有任何傷痕，所以不能以這點來認定歐陽炳強是兇手。另外，歐陽炳強獨自在雪糕店當值，估計難以抽空殺人棄屍。