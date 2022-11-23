嘉玲離世｜神秘長子黃栢文曾遭TVB解僱 助周星馳奪金馬獎男配

資深演員黃栢文昨日驚爆原來是一代粵語片女星嘉玲的長子，但由於「當年演藝界不宜公開」，讓母子關係隱藏逾60年。

黃栢文的演藝路崎嶇，與呂良偉、陳玉蓮、廖偉雄是同期無綫（TVB）藝訓班同學，但畢業兩年，因演出節目不足被「炒魷」。他曾經憑電影《公僕》獲金馬獎獎提名「最佳男配角」，但在頒獎禮前一星期才獲通知「擺烏龍」，獲提名的實為同戲中的太保。

黃栢文亦可算是周星馳的伯樂。（資料圖片）

當年黃栢文離開TVB後，轉投電影界由副導做起，獲李修賢器重成為固定班底，由幕後策劃、導演、演員一腳踢，當中《公僕》、《霹靂先鋒》及《喋血雙雄》令人印象較深刻。

而黃栢文首部執導的電影《霹靂先鋒》更成為周星馳進軍影壇的踏腳石，周星馳憑該片奪得金馬獎「最佳男配角」。今年初，無綫播出以80年代香港電視行業作為故事背景的《青春不要臉》，其中一幕講到齊輕舟（丁子朗飾）遇到一個懂得欣賞他的伯樂，叫黃栢文，劇中黃栢文正正就是做返自己。

黃栢文獲李修賢器重，由副導做起。（資料圖片）

《青春不要臉》中黃栢文演返自己黃栢文。（TVB電視截圖）

黃栢文現半退休，間中幫TVB拍劇。（TVB電視截圖）

黃栢文是周星馳一開始拍兩部電影《霹靂先鋒》(1988)和《風雨同路》(1990)的導演，黃栢文爆《霹靂先鋒》一開始是想找當年的紅小生梁朝偉演出，最後因檔期問題，周星馳執二攤頂上。黃栢文在訪問中重提當年選角細節，透露花了8個月時間度劇本：「我同李修賢上鄭則仕𢲷晒頭話開唔到戲搵唔到演員，啱啱電視後面周星馳出現，鄭則仕回頭望一望，呢個𡃁仔好掂㗎，做戲幾放，我同李修賢又望一望，都冇為意，咁啱我同李修賢之後落咗去一個影人聚集嘅娛樂場所就撞到周星馳……埋去同佢傾計，發覺佢都幾啱戲中嗰個人物，李修賢同佢傾咗幾句都覺得啱Feel，於是約佢上公司，傾完佢走咗，李修賢就問我『你第一次做導演，肯唔肯用一個新人？』都好，佢又新我又新，點解唔摶一鋪呢？於是就同意咗同周星馳。」

他指埋位第一日第一個shot，便認定周星馳是角色的理想原型，他續說：「佢（周星馳）係一個非常之好有天份嘅演員，你要求佢1，佢俾返789你。《霹靂先鋒》係佢第一部戲，我已經對佢非常滿意。」

不過，黃栢文執導《雷霆掃穴》期間，被確診患上淋巴癌症，之後不再做導演，康復後舉家 移民加拿大；至2000年代回流返港，並再次加入TVB，拍過《雷霆掃毒》、《情逆三世緣》、《神鎗狙擊》等反派角色。

黃栢文在2012年再次加入無綫。（TVB電視截圖）