郭富城盛讚太太方媛教導有方　5歲大女挑戰普通話急口令發音標準

天王郭富城（Aaron）與太太方媛（Moka）婚後育有寶貝女Chantelle及Charlotte，而方媛亦一直專心照顧家庭，將所有精力都放在一對囡囡身上，她更不時在社交平台分享湊女生活，早前她上載了一段影片，並寫道：「日常帶娃分享 #帶娃日常 #繞口令挑戰 #繞口令 #陪孩子一起學習」，片中所見，方媛在片頭講道：「下面有請姐姐表演一個繞口令，來！」而5歲的大女Chantelle就在媽咪的懷中，一字一句地用普通話讀完整段急口令，不但全程講得非常流利，而且字正腔圓，發音標準，網民紛紛留言大讚方媛教導有方，Chantelle非常有家教！



方媛一直親力親為照顧兩個寶貝女。（小紅書圖片）

Chantelle在媽咪的懷中一字一句地用普通話讀完整段急口令，不但全程講得非常流利，而且字正腔圓，發音標準。（影片截圖）

Aaron過往曾在接受訪問時表示妻女在家都講普通話，只有他自己一人講廣東話，平日工作繁忙的他，更大讚太太一直盡心盡力照顧囡囡，經常陪伴女兒學習。方媛之前曾Post出Chantelle唱《我和我的祖國》的短片，年紀細細的她聲音響亮，發音標準，完美遺傳了爸爸的音樂細胞，又曾拍片分享Chantelle寫中文字的情況，字體端正又整齊，此外，方媛更不時帶囡囡到各區遊覽打卡，去主題公園、動植物公園、科學館等，一家四口還一起去沙灘，盡享天倫樂！