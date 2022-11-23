Serrini談及好友Tyson Yoshi不獲叱咤記招邀請：佢唔理㗎喇

今日（23/11）Serrini（梁嘉茵）現身銅鑼灣時代廣場出席聖誕亮燈儀式，當中她以《Gwendolyn Spa》真美Spa專輯及首次露面的「Tree baby」角色為靈感，透過北歐森林風的大型藝術裝置，引領全港市民於聖誕佳節以森林浴，過一個與別不同的聖誕節，以治療各位的心靈。

Serrini（梁嘉茵）現身銅鑼灣時代廣場出席聖誕亮燈儀式。（陳順禎 攝）

Serrini向來與林家謙非常老友，在本週日（27/11）將會與對方擔任《第四屆KKBOX香港風雲榜》的主持，當中Serrini表示為此與林家謙反目成仇：「我哋已經開始準備致幕嘅稿，因為要討論做MC嘅稿，所以必定會鬧交，我已經忍耐已久。入面（大型藝術裝置）我放左佢嘅黑膠碟嘅，我決定放喺度嘅時候我哋仲係比較friend，但係我宜家有少少後悔。佢今朝send咗video話經過呢度，我完全冇覆佢message。」隨後Serrini透露因為要擔任主持人所以感到非常緊張，但是林家謙的心態與她截然不同：「因為我喺佢紅館演唱會每日都講唔同嘢，所以佢已經旨意我講，我嗰陣都有同佢講『你好意思㗎喎』，但係我都有做到。我大學開始就已經係自己做晒個group project嘅人，而佢就係個free rider（坐享其成者）。」

Serrini向來與林家謙非常老友。（陳順禎 攝）

Tyson Yoshi爆叱咤記招不獲邀請 超委屈：佢哋話因為我冇廣東歌

講到Serrini成功躋身「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」七強，她為此感到高興，更示：「但係我又好驚，處於想拉票又唔想拉票嘅中間，我就係一個比較自我矛盾嘅人，雖然我好喜愛自己，但係我唔會迫呢個城市嘅人喜愛我，我覺得你嘅喜愛，可以化為選票，鍾意下其他人都得。」被問到Tyson Yoshi因被指沒有廣東歌而不獲叱咤邀請記者招待，Serrini表示：「冇啊，因為佢而家去咗紐約，佢唔理㗎喇，佢有嘢就打俾我話『喂！我出咗碟啦』，就係咁。」

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