鄭伊健樊亦敏35年前首合作如今再同框　彼此間一件事令網民勁驚訝

現年55歲的鄭伊健近日於紅館開騷舉行一連九場的個唱，他的愛妻蒙嘉慧以及一眾圈中老友都有去撐場支持。曾與伊健在少年時代已合作過的樊亦敏昨晚亦有到場欣賞演唱會，她於IG post了兩人在後台的合照，並留言寫道：「從上個世紀第一代陽光檸檬茶 廣告 到現在 我 和鄭伊健 終於 有一張合照 🤣🤣🤣🤣🤣🤣很正的感覺 ❤️很正的 一晚 ❤️很感動和非常精彩的演唱會❤️」。

她和鄭伊健初次合作是在1987年拍攝一個檸檬茶廣告，如今事隔35年，兩人竟然才第一次合照，令網民大感驚訝。網民都紛紛留言表示：「正呀！😍👏」、「你依然係咁索😍😍」、「回憶返晒嚟」、「以前有套戲你做佢女朋友」、「最厲害係妳樣子冇乜點變，依然咁靚！」。

樊亦敏曾在訪問中表示雖然她是第二代的「陽光妹」，但她早於鄭伊健演出的第一代廣告中，跟對方有對手戲。她當時與鄭伊健在課室內傾偈，令到第一代「陽光妹」Yvonne Yuen呷醋。樊亦敏與鄭伊健在1994年上映的電影《風塵三女俠》中再度合作，兩人在戲中飾演一對同居情侶，其後鄭伊健就被女主角李麗珍力追，最終與樊亦敏分手。

重溫兩人的經典演出：