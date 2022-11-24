超能使者｜劉穎鏇上演冧爆Kiss戲　陳展鵬誤飲糖水搞到全身㷫烚烚

無綫台慶劇《超能使者》「正邪」身份一直成謎的黑幫大家姐韋瑞琦（王君馨Grace飾），昨（23日）晚一集向張Sir（林偉飾）交出「機密USB」時拋下一句：「張Sir，和聯發最後罪證，我終於可以功成身退…」令其臥底身份正式揭盅！當以為瑞琦終可歸隊之際，未料「好戲」在後頭，張Sir再落Order要她追查賀慶隆（歐瑞偉飾）的大型毒品交易，此時賀慶隆卻發現社團有內鬼，並擒來張Sir作人質威逼瑞琦於一班叔父輩前公開臥底身份，幸機智的瑞琦未被嚇窒，更「反客為主」狠下心對張Sir嚴刑逼供兼開槍。

面對奸狡的賀慶隆，瑞琦一啲都未驚過！

最終瑞琦臨場設局，賀慶隆手下成「二五替死鬼」，張Sir則被即場「埋屍」。待眾人離開後，瑞琦即緊張命令威仔（沈震軒飾）飛車折返救人，惜為時已晚，遭埋在泥土中的張Sir被挖出時已告身亡……跟張Sir情同父女的瑞琦仍拚盡全力替對方進行心肺復甦術，最後她愧疚哭道：「對唔住呀，我救唔到你……我唔單止冇咗個上司，我仲冇咗個親人……」場面悽酸，不少網民都大讚Grace好戲，連監製Jazz也認為她將霸氣大家姐一角演得入型入格。受訪時，Grace表示好開心近日出街獲不少途人稱呼為「韋小姐」，她亦十分感激觀眾支持：「呢集瑞琦心情非常矛盾，所以喺演繹上，最困難係情緒轉變同心境變化，幸有兩位非常之好嘅前輩林偉哥同瑞偉哥喺度，令我好易就入戲。」

瑞琦急急折返救出張Sir，惜張Sir已返魂乏術。

昨晚另一焦點，是患腦退化症的阿鏈母親（程可為飾）誤當Q姨（唐詩詠飾）做新抱，阿鏈（陳展鵬飾）惟有「將計就計」與Q姨扮夫妻，氹老人家開心。未料，阿鏈又不慎喝下媽咪煲的「有料糖水」，搞到全身㷫烚烚，更對Q姨蠢蠢欲動，誤會被阿鏈暗戀的Q姨竟主動獻吻兼表白，結果再遭阿鏈請食檸檬，場面搞笑。

阿鏈又誤飲媽咪煲的「加料糖水」，搞到㷫烚烚對Q姨蠢蠢欲動，最後Q姨仲主動獻吻兼表白。

另邊廂，Open姐（劉穎鏇飾）與高勇（陳山聰飾）終於上演冧爆Kiss戲，其中兩人被困在冰櫃一幕，Open姐更撒嬌大講疊字：「抱抱……攬實啲！凍凍呀！」攻陷一眾男粉絲心。對此，Tiffany受訪時自認私下較男仔頭，故從沒講過疊字：「我未試過咁樣對人撒嬌，所以拍攝時都有少少尷尬同怕醜。」問到跟山聰拍吻戲時會否尷尬？Tiffany坦言兩人多次合作已變熟絡，故今次拍Kiss戲也不尷尬，事前亦𡁻定香口膠作準備，她說：「佢真係好似一個哥哥咁，令我好放心同信任佢，感覺仲幾得意添。」而今（24日）晚一集，「Q鏈」和「O勇」兩對CP的戀情將再有突破性進展，惟Q姨的異能後遺症卻愈趨嚴重，同時瑞琦與威仔陷入被追殺危機！

Tiffany坦言兩人多次合作已變熟絡，故今次拍Kiss戲也不尷尬，事前亦𡁻定香口膠作準備。