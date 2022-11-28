國際先生專訪｜李坤潮自嘲未達一般審美標準　曾因臉太方感自卑？

現年23歲的李坤潮（Jason）上月底代表香港到菲律賓馬尼拉出戰《國際先生競選》（Mister International Competition）勇奪兩獎兼最後獲得第四名的佳績，一戰成名的他凱旋歸來展開人生新的一頁，火速獲邀出席大大小小的品牌活動成為新一代品牌寵兒。183cm的Jason擁一身小麥膚色和八嚿強勁腹肌的陽光男孩外形，笑起上來還有個小小的酒窩甚有反差感，不過，原來這位擁極佳外形的人都曾經因為面形太方而自卑過：「有諗過要唔要做手術削骨！」

撰文：趙允琳

攝影：陳順禎

場地提供：CO-Fitness



李坤潮外形陽光，擁一身小麥膚色和健碩身形。（陳順禎 攝）

現年23歲的Jason是浸會大學的商科畢業生，早於他仍在讀U的時候已經小有名氣被封作「浸大男神」，皆因擁有絕佳外形的他在Year 2時獲朋友推薦試鏡而踏足模特兒界，至今拍拍埋埋至少都有50個平面和電視廣告。如果望真一點，現在亦不難發現電視或地鐵站的廣告箱中有Jason的身影。

外形非常陽光。（陳順禎 攝）

Jason本身並非典型的「大隻仔」，由細到大都喜歡打籃球的他從來沒有刻意去鍛煉過身材，甚至還有肚腩肉，直到去年年初於Instagram收到《國際先生競選》的試鏡邀請，順利通過之後才開始起勁準備比賽，並展開為期一年多的體態訓練：「做體能、重量訓練、catwalk等等，一星期操足六日，每次兩小時，而家最滿意自己嘅身體部位係膊頭，因為都叫做有番咁上下橫！」

Jason用了一年多的時間鍛煉身形，現時最滿意自己的膊頭。（陳順禎 攝）

他並不滿意自己以前的身形，更直言「好麻麻地㗎咋」，不過經歷完今次選美的經歷之後，不但對自己的身形變得更滿意，自信心亦大增：「我年幾兩年前都只不過係一個大學生，真係比較少post一啲所謂尺度大啲嘅相，後尾接觸到原來外國或者選美圈子係好平常不過嘅事情，大家都擁抱自己嘅身體，捕捉自己最靚嘅一面然後分享。」

他坦言現時對於影尺度較大的照片好有自信，亦不抗拒影寫真。（IG：@jasonlkc_chiu）

Jason認為外國的參賽者無論是自信心、說話的態度還是台風都令他大開眼界，尤其南美洲選手們，非常善於表達自己：「佢哋（南美選手）好勇於表達自己，有咩心情、情緒就會表露出嚟，例如鍾意你呢個人就會畀個擁抱或者稱讚你，上台或者見評判嘅時候都好幫佢哋加分，但我哋華人比較內斂，去到外國就會顯得比較冇咁亮眼，所以我學到喺適當嘅時候要去表達自己。」

Jason從外國選手身上學懂表達自己的方法。

他大讚外國的選美比賽是一件「好華麗好正式」的事情，雖然香港過去亦曾經舉辦過男士選美比賽（即《香港先生競選》），而且兩者亦同樣有泳裝、答問題等環節，但他認為縱使《香港先生》沒有停辦的話，自己會照樣參加《國際先生》：「我比較嚮往可以出外同外國人交流嘅過程，我好鍾意同唔同背景、唔同國籍嘅人傾偈。」

Jason出戰《國際先生競選》（Mister International Competition）勇奪兩獎兼最後獲得第四名的佳績。

「浸大男神」Jason上月底代表香港到菲律賓馬尼拉出戰《國際先生競選》。（陳順禎 攝）

他又指出，香港人普遍對於男士選美的看法帶有偏見，因此自己亦要學會過濾偏頗的意見：「係風氣上嘅分別，泰國、菲律賓、韓國等國家對於選美都唔會咁批判，無論係觀眾或者參賽者都係抱住一種欣賞嘅態度，香港人對比起其他國家與地區係更加容易帶有批判性嘅眼光去評論人，我覺得我哋需要跳出圈圈，唔好太介意人哋講嘅說話或目光，『嘩，着淨條三角褲！』、「佢腹肌麻麻地」，集中多啲係自己身上面、自己嘅個人成長，例如想要一個點嘅經歷、跳出舒適圈、見識多啲人。」

Jason現時學懂如何欣賞自己的缺點。（陳順禎 攝）

Jason笑言透過今次的選美經歷，亦學懂如何擁抱自己的缺點，曾經因為自己太有稜角的臉型而感到自卑的他，反而非常受到外國人的喜愛：「由細到大我都畀人話方臉，因為方臉喺一般嘅審美標準嚟講唔係靚，尖尖瘦瘦長長先係靚，我又唔係呢種樣，我比較有稜角比較方，又甚至有諗過要唔要做手術削骨呢？」幸好最後沒有這樣做，因為他發現就算整容之後亦一樣有機會被批評「冇咁自然」、「冇以前咁靚」，所以最緊要就是要學會欣賞自己：「要批判你嘅人一定會存在，我而家完咗呢個比賽之後，外國嘅攝影師、大會嘅人甚至粉絲都會話『I love your jawline』，讚我嘅輪廓好有味道，原來我嘅輪廓依然係有人會欣賞，所謂嘅缺點都可以係優點，睇下你自己點睇！」不過，Jason偷偷表示，自己依然對於自己的正面不太自信，影相時都會習慣以三七臉示人。

Jason坦言會好好珍惜每一個機遇。（陳順禎 攝）

將來會加入演藝圈嗎？Jason聞言笑稱會珍惜之後的每一個機會，亦非常希望之後能拍電視劇或電影，被問到假如找他拍激情戲會否感到抗拒，他坦言如果是合理的話一定會接受：「床戲如果我睇完個storyline之後覺得係make sense嘅，我唔會特別拒絕，只係要睇下件事係唔係專業、係唔係靚，我就可以考慮。」

Jason今年6月曾經與張敬軒一同拍廣告。

商科畢業的他亦坦言將來希望能開始與健康有關的生意，包括開健身室：「我到而家都未放低Marketing嗰邊嘅計劃，始終屋企人都係商業背景，我自己又係讀商科，我會希望第時做到一個對社會有影響力嘅人，想做啲同健康相關嘅行業去幫人，但都要累積多幾年經驗、人物同錢先得。」Jason又表示很感謝家人一直支持自己的每個決定，亦很鼓勵他加入演藝圈：「佢哋好開通，覺得襯年輕試多啲係好事，開下眼界！」

Jason又表示很感謝家人一直支持自己的每個決定，成為自己最強後盾。（陳順禎 攝）

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