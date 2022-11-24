黃栢文戲院大銀幕第一次見媽媽 從繼父身上感受父愛：絕種恐龍

一代粵語片女星嘉玲，在11月21號於睡夢中離世，享年87歲。死訊傳出後，令嘉玲與資深藝人黃栢文的母子關係曝光，身為長子的黃栢文昨日（23日）與女兒現身機場啟程往泰國奔喪。

黃栢文在離港前接受《東張西望》訪問，透露在自己年幼時在電影銀幕上第一次見到媽媽，他說：「我都唔記得係6歲定8歲嗰年，爸爸喺外國帶我返嚟香港，我記得我嫲嫲話帶我見你媽媽，好噃，點知帶咗我去戲院，當時戲院播緊一部電影，嗰時我仲呆咗咁望住銀幕，一個咁靚嘅女人係我媽媽？我有啲唔相信我係佢個仔，到今時今日幾十歲，睇番都唔相信呢個係我媽媽。」

黃栢文與囡囡出發去泰國奔喪。（娛樂新聞台截圖）

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家庭關係複雜，黃栢文表示不方便透露父母分開原因，他續說：「我細個家庭環境都幾複雜，有爸爸等如冇爸爸，有媽媽等如冇媽媽，唯一可以感受到父愛，係喺我繼父嗰度，佢係一個非常非常之好嘅人，當我係佢親生，不嬲都知有我嘅存在，係一個好愛屋及烏嘅人，好似恐龍絕咗種。」

嘉玲契女郭秀雲指契媽生前亦有提及離分原因，分開後前夫態度強硬，一定要抱走兒子黃栢文，致母子多年不相見。黃栢文直言對媽媽印象最深刻一次，是自己結婚的時候：「唔到佢即刻返嚟香港，幫我去辦理好多婚禮嘢，男人唔識架嘛，佢同我處理晒。嗰時發現原來媽媽咁錫我，喺佢心目中我都有份量，（以前冇？）梗係，點解媽媽由細到大唔理我，心鎖解唔開，大家就會明白媽媽嘅處境。」

而黃栢文在機場受訪時，指自己與嘉玲的母子關係被揭後，外畀有好多揣測，他表示希望大家紅予空間，強調絕對不是想利用媽媽離世一事去為自己增加曝光率。談到嘉玲的後事安排，黃栢文表示在當地完成頌經儀式後，遺體便會火化，至於骨灰會安放在泰國還是香港仍未知道，要視乎弟妹的安排。

原來資深藝人黃栢文是嘉玲的長子 （黃栢文提供）

黃栢文曾有心鎖未解開。（黃栢文提供）

黃栢文直言家庭環境複雜。（黃栢文提供）