Julia Fox上節目超豪放　爆Kanye West下體真實尺寸嚇窒主持人

美國饒舌天王Kanye West（Ye）自與Kim Kardashian離婚後，換女友的速度比光速還要快。日前Ye其中一位前度Julia Fox接受節目訪問時，爆出與Ye的戀愛秘史，更公開Ye的下體尺寸，隨即引起網民熱烈討論。

Julia Fox接受訪問時爆出與Ye的戀愛秘史。（片段畫面）

Julia Fox曾跟Kanye West短暫拍拖6星期。（Getty Images）

Julia Fox日前接受節目《Ziwe》時，談到與Kanye West的短暫戀情，主持人一開始就問到Ye的下體尺寸，Julia Fox亦大方配合。當主持人用手展示長度至肩膀一樣寬時，Julia Fox才叫停，並著主持人稍微縮短些少至約30cm的長度，令主持人相當驚訝。

Julia Fox言行舉止都非常豪放。（片段畫面）

對於Kanye West下體尺寸，主持人感到非常驚訝！（片段畫面）

被問到與Ye拍拖期間最大的好處是什麼，Julia笑言：「他買了很多衣服給我！」另外，她曾在已刪除的 TikTok片段中表示，希望能讓Kanye West走出前一段感情，即時男方與前妻Kim Kardashian的關係，而做法就是令Ye喜歡自己來分散注意力：「我知道如果有人能做到，那就是我，因為當我下定決心做某件事的時候，我就會去做。」不過直至Kanye在Instagram不斷嘲Kim Kardashian當時的新歡Pete Davidson時，Julia認為對方長期惡毒網網絡欺凌而選擇退出這段關係。

Julia Fox每次亮相都會做超性感打扮。（Getty Images）

Julia的性感打扮有著強烈個人風格。（Getty Images）

現年31歲的Julia Fox憑Netflix電影《Uncut Gems》而為人熟悉，除了擔任演員之外，亦有從事編劇及導演的工作。她曾在訪問中透露，入行前做過很多不同的工作，包括性工作，更全裸登上過成人雜誌《Playboy》。另外，她跟任職私人飛行員的 Peter Artemiev在2018奶奶結婚，並育有近1歲的兒子Valentino，不過兩人於去年12月宣布分居。

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