郭柏妍為慧妍雅集40周年踩入雞場　死頂濃烈異味：覺得忍耐力很高

今年是慧妍雅集(慧妍)成立40周年，慧妍與無線電視廣播有限公司共同製作《慧妍雅集 愛心傳承40年》特輯，回顧慧妍過去的慈善工作。四十多位歷屆港姐將聯同多個受惠機構參與演出。早前多位成員組成慧妍美女廚房，烹調一頓美味慈善晚宴，以感謝善長 吳守基先生GBS，MH，JP一直以來對慧妍雅集慈善工作的支持，是次亦捐出十萬元善款予慧妍雅集作慈善用途。

邵初和梁凱晴都有幫手收集食材。

早前一眾慧妍會員為節目拍攝外景，親身到農場收集食材，再變身大廚下廚，參與的有陳凱琳、邵珮詩、黃嘉雯、郭柏妍、關楓馨、梁凱晴、邵初、莊思明、梁麗翹、鄺美璇、戴佳敏、戚黛黛、文健儀等。郭柏妍要到雞隻飼養場採集雞蛋，她笑言:「雖然我不怕雞，不過行入飼養場時都嚇了一跳，感覺很多雞隻同時看着我一樣，而且空氣中有陣陣濃烈異味。拍攝一小時後也覺得自己的忍耐能力很高。」關楓馨則負責採摘西蘭花，但原來她辛苦得來的西蘭花只是用作配菜，她笑謂:「配菜其實也一樣重要，用來襯托出主菜的味道，並提升視覺享受，否則多美味的食物也變得單調。」另外，莊思明要深入泥濘中取蕃薯，梁凱晴、邵初及文健儀則分別採集車厘茄、茄子及生蠔，這次農場初體驗亦令她們感到非常新鮮。

鄺美璇，黃嘉雯和梁凱晴親自入廚

收集好食材後，眾人拉隊入廚大顯身手，雖然部份會員沒有豐富的入廚經驗，但是煮起來郤頭頭是道。陳凱琳與郭柏妍是甜品高手，今次二人㩦手合作做意大利芝士蛋糕。梁麗翹表示她很喜歡食蠔，但煮蠔卻是第一次，發現原來很講究烹調時間，經過今次她自言學到很多。莊思明與李潔瑩則要處理活蝦，雖然有些手忙腳亂，最後都能順利完成。梁凱晴刀法如神，處理配料落刀快而準，加快了處理食材的進度。她們合力烹調的一頓美味晚餐，令所有善長們大飽口福。

郭柏妍攞雞蛋。