何超欣與「亞洲木門大王」千金齊登雜誌封面　年輕有為才貌兼備

已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣早前以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的身份，到埃及出席《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27），除了與青年團成員共同探討COP27相關談判議題之外，何超欣更負責主持發佈會，全程淡定應對，獲網民大讚！近日何超欣更與「亞洲木門大王」千金余晚晚及恆太商業管理集團有限公司董事長胡芳園一起登上雜誌封面，位位都年輕有為，才貌兼備！



何超欣與「亞洲木門大王」千金余晚晚及恆太商業管理集團有限公司董事長胡芳園一起登上雜誌封面，位位都年輕有為，才貌兼備！（微博圖片）

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年僅23歲的何超欣去年6月於美國麻省理工學院（MIT）畢業，獲得管理學及建築學雙學位，其後再被清華大學蘇世民書院取錄，升讀碩士，主修中國公共政策，今年從清華大學順利畢業。而現年32歲的余晚晚（Wendy）在浙江出世，爸爸是亞洲最大木門製造商「夢天集團」的始創人兼董事長余靜淵，媽媽也是一位成功的投資人。身為富商女兒的Wendy很有商業頭腦，早在2015年就成立了投資公司Yu Holdings，在2018年被福布斯列入「30歲以下最具影響力的30位傑出領袖」之一。Wendy對時裝產業十分感興趣，除了投資時尚品牌之外，她更多次獲邀出席Met Gala盛典等名人活動，Wendy與何鴻燊四房長女何超盈也甚為老友，兩人不時一起出席活動。

Wendy與賭王何鴻燊四房長女何超盈一起出席英國Royal Ascot皇室賽馬會。（視覺中國）

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而出生於浙江寧波的胡芳園，從倫敦政治經濟學院碩士畢業後，回國繼承家業，2007年加入集團至今一直積極推進公司轉型，2020年起擔任恆太商業管理集團有限公司董事長兼總裁，曾主導超過40多個商業地產運營項目，相當犀利！