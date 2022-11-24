仔仔一堂｜J2 11.28播同性配對騷　十位嘉賓「嫰版王浩信」最正

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2全新綜藝真人騷節目《仔仔一堂》（Boyscation），將由11月28日起、逢周一至五晚十點半J2（82台）播映。以「絕不歧視愛情」為中心思想找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間的交流及感情；觀眾亦能透過十位仔仔的溫馨有趣相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己—「勇敢去愛」。

今日《仔仔一堂》透過J2官網發放十位仔仔官方資料及宣傳短片，十位仔仔各有特色，除了有IG Followers超越十萬的KOL界別代表外，還有型男主廚、花藝設計師、港大研究院講師、小提琴手，及科技金融合規及風險管理主任等。

「型男混合體」Andrew

「型男混合體」Andrew

Andrew因為外貌酷似言承旭及李日朗，因此被稱為「型男混合體」，現時擔任香港大學研究院講師，私下是運動健將，最愛寫Essay，不過他就自封Boring Guy，當中他透露感情生活：「我有六個relationship fail咗已經」，又分享向家人坦白性向的場面：「我同媽咪Come Out時佢好Surprise，佢本身因為我21歲都未拍拖已經好緊張，Aunties同Uncles都打畀佢問個仔點解未拍拖。」

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「花美男」Carson

「花美男」Carson（IG/@carsonlunlun）

Carson是位花藝設計師，還是為Freelance model，曾參與世界性男士選美比賽，是位動健將，對於「出櫃」經歷，他就表示：「因為我同屋企人一齊住，我估佢哋不嬲都估到，所以我同媽咪講完之後佢『哦』咗聲，咁就完咗架喇。」隨後他更向各位澄清：「其實呢個唔係我哋選擇嚟，其實我哋係天生」

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「可愛兜風耳」HoHo

「可愛兜風耳」HoHo（IG/@hohohoo.rauv）

HoHo是位舞台劇演員，他自爆是位愛撒嬌的暖男，他大方分享家人得知他的性向後的反應：「我媽咪講過好窩心嘅說話係:『你做咩都唔緊要，最緊要你開心』。」對於「同性戀」他認為：「如果社會大眾更接受呢件事，我覺得我哋嘅愛情會易啲搵到，同埋唔會搵錯。」

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「陽光男孩」Juzco

「陽光男孩」Juzco（IG/@juzconam）

Juzco是位KOL，為人隨和且非常健談，偏愛粗眉男，他表示：「我最大力量係嫲嫲，我好開心有呢個嫲嫲，去支持住我成長。」

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「嫰版王浩信」Louis

「嫰版王浩信」Louis

「嫰版王浩信」Louis是位科技金融合規及風險管理主任，本人相當屈機，除了擅長水上運動，還熱愛寫書法，加上文青Feel爆燈的半含羞笑容，絕對是筍盤中的筍盤。關係自己的性取向，他表示：「父母親（知道）係呢幾年嘅事，特別係我爸爸，如果唔係因為呢個節目，某程度上都冇特別同阿爸強調呢件事，縱使佢都知道其實我係鍾意男仔。」又言：「我哋其實同普通人冇分別，我哋都會做男女之間拍拖會做嘅事情」。

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「Young版尊龍」Ray

「Young版尊龍」Ray（IG/@rayma_aesthetic）

Ray是位美容業務經理，自小已開始護膚，性格特質係「愈熟絡愈冷漠」，他認為come out不是可怕的事情：「有一晚我飲醉咗，當時我媽晾緊衫，我好hyper同我媽講啦，佢話：『我知道咗好耐』。第二日我爹哋再問我，嗰時我清醒嘅，我就話咗係。嗰時好感動，因為佢哋講咗句：『你都大個喇，我愛你，whatever你鍾意男仔定女仔。』」

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「純愛莫少聰」Nelbon

「純愛莫少聰」Nelbon（IG/@nelbon_k）

Nelbon是位調酒師，飲酒變外向，偏愛純情男，自稱多重人格，他表示：「中學時同某個男仔比較friend，佢同其他女仔玩時個心會乸住乸住。」

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「害羞台男」Kevin

「害羞台男」Kevin（IG/@kevin_tsaii）

Kevin是位居港十多年台灣人，從事游泳教練，性感特點慢熱、怕醜、單純毫不做作。雖然是位台灣人就是堪無綫（TVB）劇集《真情》長大，他表示：「希望香港呢個界別嘅朋友，會好似台灣咁可以結婚。」

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「型男主廚」Kenny

「型男主廚」Kenny（IG/@chef_kennyyang）

Kenny是位私房菜廚師，性格特點是內外不一、喜歡做GYM、喜愛小動物，是位慢熱型男，他表示：「你唔需要講好多嘢，一個小小嘅動作，已經可以Support到一個人。」

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「柔情版香取慎吾」Howard

「柔情版香取慎吾」Howard（IG/@howardchan0627）

Howard不但是小提琴樂手，還是位模特兒，為人開朗好奇、愛探索新事物，他表示：「希望可以幫助多啲人了解，我哋呢個群組係點樣生活」

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