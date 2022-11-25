顏國樑「積少」成名曾獲推薦做十大傑青 一代宗師拍劇隱瞞識武功

現年70歲的顏國樑在《香港八一至香港八六系列》飾演蠱惑又勢利的經紀「陳積」，「二撇雞」成為他的招牌樣。積少指當年因為太紅，曾獲十大傑出青年的委員會推薦做十大傑青，但被他婉拒：「我唔要呀，因我為嗰陣太紅，但十大傑出青年得十個位，好多小企業係辛苦經營先有成就，畀人哋攞啦，做生意唔容易，唔係實贏，我好欣賞佢哋。」

積少一向有喜感，演活過好多小人物角色，包括《真情》中的陳大勝、《皆大歡喜》的石大川、《十月初五的月光》中的全海景「海景叔」等均甚有代表性。但其實他亦是一代宗師，04年開始學習太極，是趙堡太拳第十二代傳人，近年成為「顏國樑趙堡太極拳會」會長；但他卻從來未在電視劇中一顯身手，他解釋：「我好低調，避咗啲武打場面，尤其年紀大咗，真係郁都係兩吓。」

80年代街上人人都叫顏國樑做「積少」，更曾獲推薦做十大傑青。（陳順禎攝）

顏國樑雖然患癌，但仍聲女洪鐘。（陳順禎攝）

顏國樑表示不少古裝劇都需要武打場面，但他對拍古裝卻有好大陰影，「如果俾佢（監製）知我打得，就畀佢黐到馬騮咁，皮膚唔受得，一黐塊面就出血水。90年我拍《如來神掌再戰江湖》同關禮傑、江欣燕三位都係主線，我做東島長離，拍十幾日塊已經出晒血水，化妝師問『積少，你塊面爛到出血喎』，我話咁你黐黐吖？20集拍足3個月，真係好辛苦。」