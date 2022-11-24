郭晶晶曾因骨折休養暴肥22磅受打擊　強忍傷痛訓練：一邊哭一邊練

一代「跳水皇后」郭晶晶早前獲香港理工大學邀請，舉辦公開講座，慶祝理大85周年校慶，講座以「撥水見光 追逐夢想」為主題，郭晶晶分享了自己的運動員生涯及奧運奪金的經歷，勉勵年輕人堅持追夢。7歲開始練習跳水的郭晶晶，11歲就入選國家隊，直至29歲正式退役。回顧22年的跳水生涯，郭晶晶認為堅持最重要：「成功就是強迫自己堅持下去，不是看到了希望才去堅持，而是堅持下去才能看到希望。」



郭晶晶早前獲香港理工大學邀請，舉辦公開講座。（官網圖片）

郭晶晶在14歲就獲得世界冠軍，2000年獲悉尼奧運會個人賽和雙人賽亞軍，2004年獲雅典奧運會三米板個人賽和雙人賽冠軍及2008年獲北京奧運會三米板個人賽和雙人賽冠軍，成績斐然。不過輝煌成績的背後，郭晶晶亦曾經歷多次傷患，她回想起曾在一次訓練時，從跳板上跌落地，導致右腿脛排骨骨折，但因做手術會影響訓練，於是採取保守治療，她打了石膏，住院一個月，大概半年後傷口慢慢癒合，骨頭亦慢慢長好。

郭晶晶曾在受傷休養期間，暴肥20斤（約22磅）。（影片截圖）

不過當時距離全運會只剩五個月，時間非常緊迫，而郭晶晶更因缺乏運動，身形圓潤了不少：「正值十五六歲的我，身高長了五六公分，體重長了20斤（約22磅），這對於一個跳水運動員來說，那簡直是致命的，所以記得當時還在打着石膏，為了要練力量，我就邊拄着拐杖邊訓練，那個時候因為右腳骨折了，練不了右腳就練左腳，練不了小腿的力量就練大腿。中午別人午睡的時候，我就穿着出汗服在外面跑步，忍受着右腿傳來的陣陣疼痛，一邊跳繩，有的時候跑步，沒有放過一天假，每天都要進行幾百次的陸上、水上訓練，常常就一邊哭一邊練。」

毅力驚人！（影片截圖）

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2000年郭晶晶與師姐伏明霞一起出戰悉尼奧運會，但她最後失落金牌：「記得當時比賽一結束，大家都在慶祝的時候呢，我有種萬念俱灰的感覺，一是覺得對不起自己這麼多年的努力，可是也對不起我的教練。」再次冠軍夢碎的郭晶晶提及這段經歷都不禁眼濕濕，但她未有放棄，繼續堅持，終於在雅典奧運會上奪得冠軍，她亦鼓勵年輕人要勇敢追夢。如今郭晶晶已經擁有一個幸福家庭，與老公霍啟剛育有一子兩女，一家人幸福美滿！

好幸福！（IG@fok_kenneth）