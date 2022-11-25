輕．功｜59歲龔慈恩逆齡飾後生女星　感激黎耀祥鼓勵演活恩愛夫婦

緊接台慶劇《超能使者》推出的《輕．功》，由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等主演。日前《輕．功》釋出首個劇集宣傳片，並以「100個人，100種共鳴」作宣傳口號。配以黎耀祥充滿感情的VO「放輕自己，做人唔再咁執著」及「輕功係一種活得自在嘅生活態度」，為一連二十五集的「輕功人生課堂」揭開序幕。

黎耀祥喺預告片話「輕功係一種活得自在嘅生活態度」，但有幾多人做到？

近年維持一年一劇的祥仔，是次角色再見突破；由於劇情發展偏向生活化、沒有太多戲劇性元素，但隨著發人深省的人生哲學式對白，無論劇情或是人物性格自然流暢，對於演員演技自然是大考驗。而祥仔這次除了要應付內心戲，更要飾演比自己真實年齡成熟的角色，難得他全程均演繹得入型入格，大大增加了劇集真實性。

《輕．功》將於12月5日晚上9點30分翡翠台首播。

至於出名保養得宜的龔慈恩，是次不但要飾演病重的繆妙，現年59歲的她更要分飾年青時風華絕代的繆妙，龔慈恩受訪時感激監製和編劇為她創造這個角色：「繆妙係我從演以嚟最討好嘅角色，喺佢死咗之後仍得到好多人嘅愛，呢樣好難得。至於劇裏面演後生版要經過好多團隊嘅幫忙，包括攝影、燈光、化妝、後期製作等，好多謝大家幫我塑造呢件事。」龔慈恩特別感激祥仔鼓勵她放開去演：「我有啲古板啲嘅觀念，一把年紀要演啲比較恩愛嘅場口，唔係好放得開去做，好多謝導演同祥哥一直鼓勵我放開去演，同埋依家年代唔同，喺街上好多退休夫婦都好Sweet，其實不論咩年紀，兩夫婦都應該去互相痛愛對方，呢個先係正確嘅態度。」

至於出名保養得宜的龔慈恩，是次不但要飾演病重的繆妙，現年59歲的她更要分飾年青時風華絕代的繆妙。

黎耀祥同龔慈恩嘅古裝扮相都係亮點之一。

談到劇中有不少古裝造型及吊威吔場面，龔慈恩笑言從不抗拒吊威吔：「不嬲都覺得幾好玩，反而擔心某啲動作做得比較笨拙，始終依家年紀大未必做到佢哋要求，但今次表現都OK。」龔慈恩續透露最愛白色系的古裝：「我幾鍾意演古裝，以前試過喺幾個月內演晒人、鬼、神三種唔同古裝角色，仲要同一時間都係着白色衫，感覺都幾特別。」