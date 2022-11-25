MIRROR演唱會｜24舞者發公開信　機關屢次出現故障︰危害人身安全

MIRROR演唱會紅館發生意外後近4個月，有署名「我們是2022年7月28號紅館演唱會事故的涉事舞蹈員」今日（25/11）晚上於IG發出多封發公開信。



2022年7月28日，MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕多下砸傷兩名舞蹈員。事發後消防、救護很快到場。（勞顯亮攝）

信中寫道：「以情況綜述的形式向公眾披露表演者在是次演唱會中遇到的困難及交代我們的近況」，也提到對政府政府調查報告的結果，「感到極度震驚及失望」，又指對「這場毀滅性的災難」，令他們感到絕望和害怕。當中也提到：「這次合作的舞蹈公司Studiodanz和我們舞者們的僱傭關係由於仍在刑事調查當中，在此我們不方便作出更多回應。」而且就事故後的生活補助，舞者已和主辦方MakerVille和大國文化達成協議。

8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議，小組指涉事鋼索受力比一般少20%，LED超出可承受重量，加上不斷磨損，加速金屬疲勞。（余俊亮攝）

公開信中也提及「本來綵排的時間已極度缺乏，再雪上加霜的是連最基本的、完整的Full Dress Rehearsal也沒有，說7月25號公演當天才是真正的Full Dress Rehearsal也毫不為過。」表示演唱會缺乏綵排時間，而且也寫到「舞蹈員於演出前僅接收到口述及文字粗略告知大概噴發位置及發生時間；7月28號演出當晚我們於升降台台底準備出場表演《King Kong》項目前才被告知原定噴火效果將會轉為噴發煙花，緊急改動之下卻沒有其類型、噴發時機、噴發位置等重要安全資訊的清晰指引。」

+ 16

其中，公開信亦以「舞台機關於綵排及演出期間屢次出現機械故障、損害及延誤，直接危害演出人員人身安全」為題，詳述了當晚情況。