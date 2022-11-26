東張西望｜男童被咬狗主疑被敲詐賠七萬　漁護處指傷口非咬痕

TVB節目《東張西望》昨日（25/11）訪問了一對母子，事源他們參觀寵物展時，兒子與犬隻合照時被咬傷，臉上出現嚴重傷痕，要送院治理，恐怕日後會毀容，媽媽表示涉事狗主並不打算賠償，所以才向《東張西望》求助。不過今日（26/11）事件卻突然反轉，狗主接受《東張西望》訪問時，透露自己遭到事主兩母子敲詐。

狗主現身節目接受《東張西望》訪問，表示自己遭到事主兩母子敲詐。（節目截圖）

東張西望｜小朋友疑被狗咬險毀容 母求賠償展示單據一萬蚊買魚

涉事狗狗由阿May與男友一同飼養，阿May憶述當時自己背對狗狗做事，突然聽到有把女人大聲說道：「都叫你唔好去整啲狗。」當她打算轉身時，就見到一名小朋友跌倒在身邊，於是她馬上扶起男童並趕緊找紙巾按壓傷口。事發過程有不少目擊者，當中名為Ale的證人表示當時狗隻被男主人牽着，雖然允許拍照，但男狗主亦有向在場人士表示：「唔好攬佢同埋箍頸。不過可以摸佢，同埋喺隔離影相」，Ale表示當時狗隻一動不動，看起來非常平靜，Ale拍照後走開兩步，突然見到有位小朋友衝過來抱緊狗隻，而男主人立即阻止，可惜為時已晚，而男童的父母就從很遠的地方跑來。

阿May表示：「如果隻狗係人，小朋友喺後面拍佢，佢自然反應當然係擰轉個頭，只不過係佢個嘴長啲、牙尖啲，掂到，其實個小朋友都哄得好埋下，好慘呀俾人屈，我哋養寵物當正佢係仔女，唔係我個仔主動攻擊佢，我要澄清呢一點，唔係淨係一個證人咁講。」

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阿May表示在醫院急症室等候期間，男童的父親先向她索償，並指在網上看過相關的案例，要求狗主賠償七萬元，但是阿May表示不知道這個具體金額是如何計算出來。阿May在醫院時沒有向對方賠償，希望對方先考慮一下，而自己亦要與男友商量，如果雙方商討出合理金額，可以簽和解協議，賠償一定的金額後了事，從此以後不作追究，不過男童的嫲嫲聽到這句話後馬上衝出來表示：「從此以後不作追究梗係唔得啦，如果日後我個孫夜晚瞓唔着發惡夢，傷口埋得唔好，戚起隻眼點算。」此時男童的爸爸繼續問道：「你哋大概要賠幾多？」阿May覺得對方家人不斷要求賠償金額，但是又不願意簽協議書，因此覺得被對方敲詐。

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事件發生後漁護署亦有跟進調查，當時漁護署錄口供職員看過小朋友受傷的照片後，指出那些並不是咬痕，因為沒有牙洞，但很明顯是橫向拖下去，而阿May隨後就表示自己當時使用的狗繩是符合規格，因此沒有犯法。隨後阿May又表示由始至終都沒有玩失蹤以及封鎖事主麥太的電話，直至8月30號即是事發後約兩個月，麥太突然致電給她，並傳送一條語音訊息，不過當時阿May忙於處理家務，未有接聽對方的電話以及回覆。隨後阿May的朋友發現麥太把事件放在抖音上，又表示在阿May失蹤第二日已經找律師處理，對此阿May表示：「既然佢搵得律師，我就係咪唔應該私底下再聯絡佢，我一直等緊佢封律師信，所以我唔敢搵佢，而唔係口中嘅失蹤。」

因此事件發展至今，阿Ｍay認為是男童先出手引起，而麥太就追究男童之所以受傷是狗隻導致，不過在主持人向男童問到有沒有打過涉事狗隻時，小朋友就表示：「我唔知道（影相之前有冇摸過隻狗？）我都可能係有啲，不過⋯⋯唔係好記得。」而麥太就表示兒子當時兩手空空根本沒有拿東西打對方的狗隻：「實質我個仔就兩手空空，根本就冇攞嘢打佢隻狗，佢就想話我個仔打佢隻狗，之後佢就唔使負責任。好激氣囉！」