港姐冠軍林鈺洧澄清非不雅片主角　受負面新聞拖累：我覺得好扭曲

應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denise）早前有疑似情慾片流出，並在網上瘋傳，日前（25/11）她在TVB經理人陪同下到警察總部報警備案。今日（26/11）林鈺洧（Denise）出席慈善晚宴接受《香港01》時表示這幾天感到壓力倍增：「啱啱食完包薯片，因為最近發咗啲事令我唔開心同埋好大壓力，咁我減壓嘅方法就係食薯片同埋飲可樂。」



港姐冠軍林鈺洧否認是主角！（影片截圖）

林鈺洧（Denise）表示早在事件發酵前就收到「疑似情慾片」的cap圖：「我收到cap圖都不以為意，照放假整指甲，直到有傳媒問 :『有圖有片，你有冇（做過）？』咁我梗係話冇，因為根本冇做過，之後件事愈擴愈大，我同公司商量咗之後就決定去報警。」

港姐冠軍林鈺洧出席慈善晚宴。（林迅景攝）

林鈺洧（Denise）表示報警之後就一直留在家中，問到爸爸媽媽有沒有打電話關心她時，她答道：「冇呀，可能佢哋留意唔到新聞。」她也表示，報警當晚花了幾個小時，她也表示感激，指警察在很短時間內就找到了影片的源頭：「佢哋喺一個日本網站搵到。」

林鈺洧與爸爸林俊賢。

Denise由當選至今約兩個月，但卻傳出負面新聞，她坦言覺得忟憎和不開心：「唔單止影響我同工作，仲會影響，例如我出席慈善活動，大家焦點就會喺我啲負面，不實嘅新聞上面。我覺得好扭曲，所以唔係咁鍾意。」

港姐冠軍林鈺洧坦言有壓力。（林迅景攝）

Denise形容雖然自己是個調節能力較快的人，但仍然會有情緒：「我都係一個凡人，都會有情緒。」當選後負面新聞不斷，她直言並沒有因此而後悔：「就算幾負都好，都會繼續去。頭先都講咗，我都係凡人，都會有情緒，所以希望大家分清是非黑白。」

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