獎門人｜麥美恩遇緋聞男友許文軒即飛擒大咬　玩遊戲乘機強吻？

《開心無敵獎門人》今晚（27日）播出的一集除了有「獎門人」曾志偉以及一眾「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿兼再度客串的應屆港姐徐麟外，嘉賓陣容亦非常豐富，包括「萬千星輝主角」隊的黎耀祥、黃浩然、蕭正楠、張振朗、陳自瑤及賴慰玲，以及「萬千星輝主播」隊的周奕瑋、許文軒、陳婉衡、鞏姿希、王鎮泉以及吳紫韻。



今集強大陣容！

曾經被指是「緋聞男女」的麥美恩（Mayanne）和許文軒（Edmond）全晚大耍花槍成為全集的焦點，在首個遊戲「開心無敵夾多士」中，兩人被安排同場上陣，Edmond全程怕醜仔上身扭扭擰擰，Mayanne則表現得大方兼投入，更要求以正面和Edmond夾多士，最終兩人多士就夾唔成，反而Mayanne兜口咀落Edmond的額頭，更將唇膏印留在Edmond額上，非常爆笑。之後Edmond在「開心無敵爆大波」中進行大反擊，Edmond被要求講出「十個Mayanne嫁唔出」的理由，在Mayanne眼厲厲威脅之下，Edmond起初交行貨讚女方「賢良淑德」、「太多優點」，後來獎門人出面嗌唔收貨，Edmond只好瘋狂攻擊Mayanne「龍躉」、「胸太細」、「太大食」等，最後更爆料：「佢唔識煮飯，淨係識打邊爐。」

今集焦點落喺緋聞男女麥美恩同許文軒身上。

身為視帝的黎耀祥是晚同樣表現精靈兼過癮，祥哥與周奕瑋在「口不對心我最勁」上演皇者之戰，兩人刀來劍往激戰超過一分鐘仍未分出勝負，最終要獎門人截停比賽，大讚兩人說：「揮灑自如，真係犀利，係《獎門人》有史以嚟玩得最好嘅兩位。」在玩「開心無敵爆大波」時，祥哥被要求說出「十個經典劇集金句」，祥哥即轉成視帝Mode講出：「人生有幾多個十年，最緊要痛快！」、「吔屎啦，梁非凡！」、「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期。」、「我假假地都係天蓬元帥。」強攻觀眾集體回憶。後來Mayanne請教演「吔屎啦」時的心得，祥仔即搞笑大嗌：「吔屎啦，Mayanne！」視帝級演出，獲得全場掌聲。

蕭正楠影射黃翠如是「港女老婆」，身旁的陳自瑤非常吃驚。

至於蕭正楠則挑戰老婆黃翠如的底線，他玩「爆大波」時被要求講出「港女老婆」的特徵，他答問題前先備定案說：「我唔係影射緊某人！」之後他再一輪嘴說出「鼻鼾大」、「唔鍾意洗腳」、「洗完頭唔自己吹頭」、「攞臭豬肉煮餸」等，但他最後都補番句放閃說話：「無論點都好，我都係愛呢個港女。」