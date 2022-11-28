法證先鋒V｜TVB公關災難疑買粉絲助興　完成後可獲$130報酬

《法證先鋒V》由黃宗澤、蔡潔、蔡思貝、袁偉豪主演，在中港兩地熱播，掀起了一片熱潮。日前《法證先鋒V》一眾主演演員到商場進行宣傳活動，與現場粉絲會面。不過，近日有網民在討論區上載一張招聘圖，內容指到場舉牌支持演出者會有$130報酬，隨即有網民透過日期及地點作對比，疑發現是《法證先鋒V》的宣傳活動。



近日有位網民在討論區以「邊個咁慘要買fans」為題討論的帖文，他貼上一張招聘freelance 的WhatsApp圖，工作內容負責舉牌、俾反應、支持演出者，完成後會獲得$130報酬，而活動日期是22年11月26日，地點是鑽石山荷里活一樓明星廣場。

隨即有網民透過日期及地點作對比，疑發現是《法證先鋒V》的宣傳活動。 （網上圖片）

隨即有網民人肉搜索到，演員王敏奕在IG分享《法證先鋒V》的宣傳活動的細節，希望粉絲前去支持，而當中的日期及地點，正與freelance裏的日期同地點不謀而合地撞上，令人懷疑《法證先鋒V》疑買粉絲助興，不過真相是如何暫時就不得而知。《香港01》己就事件向TVB及監制進行查詢，監制回覆指未有聽過買粉絲一事：「呢件事我未聽過，我相信我地唔會買粉絲到場助興，呢個我唔知係咩人POST出黎。」至於TVB外事部在截稿前仍未有回覆。

而當中的日期及地點，正與freelance裏的日期同地點不謀而合地撞上。（網上圖片）